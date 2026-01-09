自由電子報
娛樂 最新消息

告白陳美鳳！矽谷工程師離開台灣 燒光800萬秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手DAPUN大胖發片前是矽谷工程師，他4年前返台發展，上月底砸光800萬的圓夢基金，發行「最後一張專輯」《The REAL PUN》，之後就要離開台灣回到美國工作。

DAPUN大胖燒光8百萬發片基金。（胖曲製作工作室提供）DAPUN大胖燒光8百萬發片基金。（胖曲製作工作室提供）

DAPUN大胖表示，這次包辦音樂製作、企劃、視覺，期望這張集結畢生心血所催生出的作品，把自己創作及喜愛的音樂分享給支持的他的歌迷， 「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」

其中收錄的新歌《大姨好き》，他以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨。」

DAPUN大胖新歌走復古電子曲風。（胖曲製作工作室提供）DAPUN大胖新歌走復古電子曲風。（胖曲製作工作室提供）

DAPUN大胖坦言，當初寫這首歌的靈感是來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉近8百萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

有趣的是，這首歌的「靈感繆思」正是今演藝圈「美魔女」代表 陳美鳳，他表示：「拍攝MV前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐，她怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」他原本與MV導演密謀想找陳美鳳拍MV，「後來看看自己的預算，覺得應該付不起她的演出費，就作罷了！」覺得有點可惜。

