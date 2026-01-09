戀愛、結婚、一夜情怎麼選？ 郭書瑤親口點名：他體力最好

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤、孫可芳、阿Ken主演My Video影集《何百芮的地獄戀曲》，三人受訪時，郭書瑤點名最嚮往的角色就是孫可芳飾演的「克拉拉」，因為能跟不同的裸男對戲，讓她直呼：「她真的是我最羨慕的角色，跟她對戲的人都不用穿戲服，而且還拿得起、放得下。」不過她也坦言，孫可芳私下與角色反差極大，「她本人其實很有道德標準、比較正經，演起來真的滿辛苦的」。

孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲（右）因一起工作暗生情愫。（台灣大哥大MyVideo提供）

孫可芳（左起）、郭書瑤、姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（台灣大哥大MyVideo提供）

對於郭書瑤的爆料，孫可芳也笑著認同，「我本人真的比較少聊一些特別奔放的話題，有時候比較難加入聊天，可能大家就會覺得我比較嚴肅」，沒想到話才說完，就被眼尖發現脖子上出現疑似「草莓」的不明印記，她立刻澄清只是痘痘，一旁的阿Ken立刻補刀追問：「那老公會不會幫你種草莓？」讓現場瞬間失控。孫可芳臨危不亂回應：「你是說回屏東種草莓嗎？」機智接招全場拍手，她也笑說：「我把我所有奔放的個性，其實都放在戲裡面了。」語畢還當場大鬆一口氣。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》因痛罵劈腿前男友成為話題網紅。（台灣大哥大MyVideo提供）

姚淳耀（左）、郭書瑤（右）在《何百芮的地獄戀曲》有多場對手戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

聊到如果要在劇中角色中分別選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤毫不猶豫給出犀利答案，一夜情選劇中弟弟詹懷雲，「因為年輕、體力最好」；談戀愛會選阿Ken飾演的資深副總「梁恕誠」，「有趣又有財力」；至於結婚對象則點名與她有感情戲的姚淳耀。但話鋒一轉她也同步爆料，劇組最大「NG王」其實就是姚淳耀，「他只要自己覺得好笑就會笑不停，笑到後來我們真的白眼翻到腳底板」。

阿Ken）在《何百芮的地獄戀曲》對前妻念念不忘。（台灣大哥大MyVideo提供）

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演甜點店店長，與郭書瑤（右）展開尋愛之旅。（台灣大哥大MyVideo提供）

《何百芮的地獄戀曲》講述平凡女子何百芮（郭書瑤 飾）在生日當天慘遭男友劈腿分手，情緒失控下在社群平台寫下犀利「前男友罵文」，意外爆紅成為人氣網紅。但比起流量，她更在意的是如何拯救瀕臨倒閉的甜點店正職。面對陷入失戀憂鬱、翹班多日的甜點店老闆羅人傑（姚淳耀 飾），何百芮被迫扛起重任，甚至親自幫他報名聯誼找對象，兩人在雞飛狗跳的日常中逐漸靠近。《何百芮的地獄戀曲》每週日晚間10點於台灣大哥大MyVideo跟播中。

