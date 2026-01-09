自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林莎接《大陸尋奇》主持棒 親曝「與阿公有關」藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕中視招牌外景節目《大陸尋奇》迎來全新主持人林莎，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。

林莎在雲南巴拉格宗神山腳下。（中視提供）林莎在雲南巴拉格宗神山腳下。（中視提供）

其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」

首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程。她坦言，對體力來說是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」但她對每一次的拍攝都是全心全力投入。

錄影過程讓她留下許多深刻印象，像是在四川第一站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」而外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破四千公尺，連自己都感到驚訝。即使每天早出晚歸、一直步行，她卻沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

林莎穿著納西族服飾。（中視提供）林莎穿著納西族服飾。（中視提供）

從小在喜愛旅行的家庭中長大，林莎認為父母的支持對她有很深的影響，「能親自走過、看過、感受過，真的跟書本或影片完全不一樣。」她也透露今年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在。林莎主持的《大陸尋奇》自1月11日起每週日晚間6點在中視播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中