黃西田切菜備料「手狂抖」 胡瓜現場急找醫院畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，本週播出最新一集，料理任務挑戰經典客家菜「薑絲炒大腸」，身為客家人的胡瓜當仁不讓親自下廚，從汆燙大腸到最後調味全程嚴格把關，反覆確認味道後才端上桌。沒想到，現場民眾品嚐後大讚：「亞蘭姐炒的一定好吃！」讓完全沒動手的陳亞蘭尷尬笑回：「但今天不是我煮的耶！」全場哄堂大笑。

「瓜瓜夜總會」邀請王中平（左一）、張文綺（右起）、安苡葳、曹雅雯、黃鐙輝、LuxyGirls（前排）同台演出。（華視提供）

本週外景單元「胡蘭歐出任務」移師桃園新永和市場，巧遇好友黃西田。沒想到主持外景節目超過20年的黃西田，這次挑戰親自切菜竟然萬分惶恐，切菜時不僅動作緩慢、雙手還不停狂抖，陳亞蘭著急地：「你這把刀到底有沒有利？」黃西田尷尬坦承：「我真的沒切過菜！」胡瓜忍不住補刀笑說：「最近的醫院在哪裡？」

黃鐙輝豪氣宣稱自己是「伍佰接班人」。（華視提供）

棚內精彩古裝劇單元《現代包青天》持續發燒。本集改編自經典故事〈鍘美案〉，特別邀請金鐘戲王莊凱勛飾演「負心漢」陳世美，與唐從聖、林韋君共同演出三人之間的愛恨糾葛。

陳亞蘭（右起）、胡瓜、歐漢聲菜市場做菜，黃西田（左）備料手狂抖。（華視提供）

擔任說書人的歐漢聲在解說劇情時，大玩莊凱勛的演技。他不斷要求莊凱勛在「陰狠」與「不捨」兩種極端情緒間瞬間切換，高強度的「情緒大考驗」直接把影帝玩到崩潰，歐漢聲更趁機調皮吐槽：「看來連金鐘影帝也難以駕馭！」

強檔單元「瓜瓜夜總會」，特別邀請王中平、曹雅雯、安苡葳、張文綺、黃鐙輝、LuxyGirls同台演出，齊聚重現經典歌曲。黃鐙輝在節目中豪氣宣稱自己是「伍佰接班人」，歐漢聲笑問：「伍佰老師知道這件事嗎？」黃鐙輝則幽默妙回：「他還不知道！因為他知道了會告我！」引發全場爆笑。

歐漢聲（左起）、胡瓜、黃西田、陳亞蘭。（華視提供）

隨後黃鐙輝主動加碼模仿伍佰「演唱會版」的《夢醒時分》，並且滿場飛奔，狂點名主持人與觀眾接唱。這場「全自動」表演讓原本滿懷期待的陳亞蘭，氣到衝上前將黃鐙輝強行抓回舞台，胡瓜也笑著對觀眾喊話：「不要那麼配合啦！」黃鐙輝事後還一本正經地解釋：「不唱最像！唱了就不像！」無厘頭言行讓陳亞蘭氣得當場「巴下去」。

