娛樂 電視

九孔遭鬼鬼「震撼教育」崩潰哀號！任賢齊現身當幫手惹哭夥伴

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、「鬼鬼」吳映潔與莎莎錄製《嗨！營業中》，前進彰化田中挑戰一項極具難度的任務：準備兩千份平安餐。適逢大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚，夥伴們在感受宗教盛事震撼之餘，也面臨了嚴重的缺工壓力。

任賢齊（中）身為彰化田中的大明星，帶領夥伴們見證難得一見的媽祖遶境。（好看娛樂提供）任賢齊（中）身為彰化田中的大明星，帶領夥伴們見證難得一見的媽祖遶境。（好看娛樂提供）

為了應付兩千人的供餐量，合夥人邀請了具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅跟文威登加入。然而，九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，例如私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」。

任賢齊（左起）、氣象主播吳淑麗、鼓鼓、莎莎、九孔。（好看娛樂提供）任賢齊（左起）、氣象主播吳淑麗、鼓鼓、莎莎、九孔。（好看娛樂提供）

此外，他在削胡蘿蔔時因皮屑四處飄散，遭到鬼鬼連珠砲式的嚴厲糾正，要求他必須在指定的桶子內作業。面對震撼教育，九孔一度仰天哀號：「阿母！我被罵成這樣。」甚至在有機會前往媽祖遶境現場時，開心地表示這才是他「最快樂的時刻」，因為終於可以暫時逃離壓力爆表的廚房現場。

任賢齊（右）驚喜現身，參加萬人空巷迎媽祖盛事。（好看娛樂提供）任賢齊（右）驚喜現身，參加萬人空巷迎媽祖盛事。（好看娛樂提供）

九孔哭喊求饒。（好看娛樂提供）九孔哭喊求饒。（好看娛樂提供）

本集最大驚喜莫過於「亞洲天王」任賢齊驚喜現身支持。作為彰化田中的大明星，任賢齊不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更毫無天王架勢，直接捲起袖子加入戰區。

他展現出的俐落刀工讓全體成員驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」除了任賢齊外，鼓鼓呂思緯也現身熱血支援，與夥伴們在混亂中全力應對出餐壓力。

