娛樂 最新消息

余天呼巴掌才會紅！李千娜感激美女貴人牽線助陣胡瓜

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日在北流登場。除了余天、蕭敬騰分別擔任兩日壓軸，今再宣布李千娜將加入22日的場次演出，她說：「秀場文化影響我很深，不論是廖峻、澎澎的脫口秀，還是豬哥亮大哥、余天大哥和瓜哥的歌廳秀，到現在我都記憶猶新，這次能站上『鑽石舞台』，真的太榮幸了！」

李千娜也聽過被余天呼巴掌會走紅的「傳說」。（說實話娛樂提供）李千娜也聽過被余天呼巴掌會走紅的「傳說」。（說實話娛樂提供）

李千娜上月才完成「入戲」首場個人大型演唱會，她去年推出《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》時，特別打造一台電子花車宣傳，因為她父親是鼓手，「小時候爸爸就帶著我北中南跑透透，我們家自營的舞台車及布袋戲，會跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀，所以我對秀場傳統文化非常熟悉、充滿很多回憶，加入『鑽石舞台之夜』，除了表演給大家看，也希望繼續傳承爸爸的理念。」

李千娜感性表示：「後台是我的童年，我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出，當時的我懵懵懂懂，長大後回想發現這些表演者都很辛苦、很多辛酸，令人好敬佩。」

李千娜加盟鑽石舞台之夜。（說實話娛樂提供）李千娜加盟鑽石舞台之夜。（說實話娛樂提供）

小時候除了在各種秀場、後台走跳，在那個「錄影帶」風行的年代，李千娜也會跟爸爸一起看廖峻、澎澎的脫口秀，「兩位前輩一搭一唱，你來我往互虧、互相吐槽的默契，實在太精彩；還有每次看豬哥亮大哥的歌廳秀，他數十年如一日的招牌髮型和幽默感，好令人懷念；以及最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧！」

李千娜透露：「這次非常感謝美女貴人、老蕭太太Summer姐的推薦，並且瓜哥願意給我機會，才能參與『鑽石舞台之夜』；我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害。所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」

延續公益傳統，2026年的「鑽石舞台之夜」演唱會，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。適逢2028邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。已經非常期待這場演唱會的李千娜表示：「我希望屆時可以還原秀場輝煌時期的流行造型服裝及耳熟能詳的歌曲，帶給大家滿滿回憶和歡樂，也計畫邀請家人去觀賞，我相信他們會超級開心跟感動。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場門票已在年代售票系統開賣，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

