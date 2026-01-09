林美秀泡湯遇粉聊不停 爬樹「卡住受困」急求救

〔記者林欣穎／台北報導〕林美秀、陳冠霖與蔡昌憲、夏宇童錄製東森旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》展開北北基之旅。林美秀初見陳冠霖就嗨喊自己是他的忠實影迷；夏宇童則回憶，出發前因擔心失禮而倍感壓力，甚至想過若叫不出旅伴姓名，要先合照再「以圖搜圖」。

在第一天相見歡時，林美秀見到陳冠霖，便分享自身在演藝圈30幾年，卻沒能在工作上結識陳冠霖，在花甲才首次見面，並大喊：「我一直是你的忠實影迷」，陳冠霖也接著讚譽，初次見到美秀姊時，內心也宛如影迷般雀躍且害羞，相處後更有種如家人般的「老淚縱橫感」，甚至盛讚對方是好老婆首選。

林美秀（左起）、夏宇童、蔡昌憲、陳冠霖挑戰攀樹。（東森綜合台提供）

夏宇童則回憶，出發前因擔心失禮而倍感壓力，甚至想過若叫不出旅伴姓名，要先合照再「以圖搜圖」，知道對方名字，所幸最後沒派上用場。蔡昌憲則因其妻子與夏宇童是高中同學的緣分，讓兩人迅速破冰，夏宇童更直呼被蔡昌憲圈粉，大讚其演技、主持甚至歌聲都極具魅力。

提及最令人崩潰的活動，眾人一致指向「攀樹」挑戰。林美秀笑說，這項嘗試讓每個人臉部表情極度猙獰，「大家慘不忍睹的模樣最有默契」。陳冠霖則強調，即便痛苦到表情扭曲也不願放棄，只為戰勝自我，更打趣要求觀眾若畫面不適千萬別轉台。

蔡昌憲幽默補充，四位明星在鏡頭前不斷調整被安全帶卡住的「該邊」，畫面既混亂又搞笑；夏宇童也坦承，一開始還會為了矜持躲起來整理，到最後索性放棄，完全不顧形象依照教練指示「把屁股往外掰」。

林美秀（右）、陳冠霖相見歡。（東森綜合台提供）

此外，在挑戰林間滑索時，林美秀竟發生受困高樹的緊急狀況，她緊張向教練求救：「怎麼辦？我靠臉吃飯的啦！」負責安排行程的蔡昌憲在旁萬分焦慮，事後自責感嘆，看到美秀姐卡住時，心急到想從樹上跳下去，「腦中不斷思考該如何救她」。

林美秀也感嘆：「這項活動像我手臂和身體沒有什麼力的人，不太能來玩，不過這裡都有很多專業的教練，以及安全的扣環裝置，也是非常的安全，而且說真的，當我從樹上吊繩索下來時，覺得蠻療癒的，不會很害怕。」

節目中，陳冠霖引領團員前往私藏溫泉秘境，眾人泡熱湯時也吐露內心恐懼。夏宇童提到自己水性極差，曾因實境節目出海暈船，釣起魚的瞬間竟直接吐在魚身上。林美秀則自曝害怕蝴蝶且畏懼深海黑洞，唯獨泡湯能讓她安心，但身為公眾人物，她也分享泡湯時若巧遇熱情粉絲聊作品、產品，當下僅穿泳衣的狀態令她感到十分尷尬。

