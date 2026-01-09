自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（直擊）Stray Kids備戰金唱片！8人首抵達桃園機場 Lee Know腳傷康復

Stray Kids抵達桃園機場，肉眼可見相當疲倦。（記者劉信德攝）Stray Kids抵達桃園機場，肉眼可見相當疲倦。（記者劉信德攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）於臺北大巨蛋舉行，Stray Kids上午11時許抵達桃園機場，是今天第一組來台的韓星，吸引不少粉絲目睹。先前兩度來台都是到高雄，這是他們第一次公開在台北演出，想必北台灣的熱情也不會讓他們失望。

Stray Kids黃鉉辰（左起）、韓知城、方燦都是潮男。（記者劉信德攝）Stray Kids黃鉉辰（左起）、韓知城、方燦都是潮男。（記者劉信德攝）

Stray Kids黃鉉辰、韓知城。（記者劉信德攝）Stray Kids黃鉉辰、韓知城。（記者劉信德攝）

Stray Kids由隊長方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N組成，他們今天搭乘KE2021班機，天還未亮就現身仁川機場，面對韓國媒體問候新年快樂，成員們也露出笑臉回應。只是或許實在是太累，成員們抵達桃園機場時幾乎未發一語，快步透過VIP通關坐上車離開現場。而上次來台還帶著腳傷、坐輪椅現身的Lee Know今天現身時也能正常行走，看起來恢復得相當不錯。

Stray Kids徐彰彬、Felix。（記者劉信德攝）Stray Kids徐彰彬、Felix。（記者劉信德攝）

Stray Kids的昇玟、徐彰彬、Felix。（記者劉信德攝）Stray Kids的昇玟、徐彰彬、Felix。（記者劉信德攝）

Stray Kids的Lee Know（貓咪衣男）上次來台還坐輪椅，這次已經能正常行走，後方是I.N。（記者劉信德攝）Stray Kids的Lee Know（貓咪衣男）上次來台還坐輪椅，這次已經能正常行走，後方是I.N。（記者劉信德攝）

Stray Kids上次來台是去年12月的高雄AAA頒獎典禮，在這之前是前年11，在高雄世運主場館舉行專場演唱會，當時還因為颱風攪局宣布延期，但完全沒有澆熄粉絲以及Stray Kids的興致，留下了美好的回憶。以超過698萬張銷量成為韓國Circle Chart 2025年銷量冠軍的Stray Kids，明天將登上金唱片頒獎典禮，令人相當期待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中