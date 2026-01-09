72歲陳盈潔保外就醫2年！屢傳死訊最新病況曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲的台語歌后陳盈潔，因捲入教唆偽造有價證券案遭判刑3年2月，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，保外就醫至今持續接受治療，數度被傳出死訊令人憂心。音樂人許常德多年來持續籌備音樂會協助陳盈潔，今也對外透露她目前的身體狀況。

陳盈潔最新病況曝光。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

陳盈潔住院至今已滿兩年，期間在家人以及多位不具名善心人士的小額捐款支持下，生活與照護狀況逐漸趨於穩定。

談到陳盈潔目前的復健狀況，許常德表示病情已有不錯的進展。這兩年來，她開始練習發音、寫自己的名字，能夠認人，也能進行簡短對話，「她的笑容總是洋溢著，彷彿忘了所有經歷。」

許常德表示，年前原本規劃舉辦一場線上音樂會，希望陳盈潔在新的一年能持續安心休養，也讓歌迷重溫她的經典作品，並透過新一代歌手向這位資深前輩致敬，「就在我十一月公布這個構想時，收到了第一位報名歌手郭婷筠的訊息。」

回顧這兩年的過程，許常德透露自己一共策畫了四場音樂會，每一場在場地、內容與形式上皆有所不同。他也提到，兩年前年底於高雄舉辦的那場演出，僅用一週時間就決定場地與演唱歌手，行程相當緊湊，「因為我希望，陳姐最後的人生報導，是跟音樂有關的。」他坦言，當時眾人一度認為那是人生最後一程，未料卻迎來轉折，「開啟了陳姐重生的一條路。」

許常德感謝各界長期的關心與支持，近日也為台語歌手郭婷筠量身創作新歌，寫下陳盈潔此刻的心境，透過歌聲與外界分享感受與感謝。經與郭婷筠所屬唱片公司確認後，他完成歌詞，並交由荒山亮譜曲，上個月已完成錄音。

許常德表示：「今天特別把歌詞跟大家分享，也許過幾天，就能讓大家聽到。」這首新作歌名為《人生人生人生》。

