娛樂 最新消息

高雄神場後再進化！DAY6首登林口體育館萬人開唱

韓國樂團DAY6十週年限定巡演有台北。（Live Nation Taiwan提供）韓國樂團DAY6十週年限定巡演有台北。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP流行搖滾代表「DAY6」迎來成團10週年，台灣My Day（粉絲名）等到的那一刻終於成真！台北站確定列入限定巡演行程，讓不少歌迷直呼：「這站真的意義太大。」

去年DAY6在高雄的演出被封為「零負評神場」，口碑一路發酵。今年直接升級規格，3月7日站上林口體育館（ARENA）萬人規模全面開唱，讓台北成為《DAY6 10th Anniversary Tour 》中最受矚目的站點之一。

成員們也特別用中文向粉絲喊話：「你們最棒！」短短一句話，直接點燃全場期待值。

DAY6十週年限定巡演主視覺。（Live Nation Taiwan提供）DAY6十週年限定巡演主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

由SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON組成的DAY6，早在樂壇站穩不可撼動的位置。本次巡演自去年於高陽體育場連續兩場揭幕，寫下「首支站上高陽體育場的韓國流行搖滾樂團」紀錄，堪稱歷史性一刻。

之後巡演橫跨亞洲多座城市，如曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉、吉隆坡，而台北場的正式官宣，讓台灣歌迷的等待終於有了答案。

DAY6去年推出第四張正規專輯《The DECADE》，從作品到舞台概念，都是對十年音樂旅程的回顧與延伸。演出內容不只會帶來新專輯歌曲的現場首唱，也將重現陪伴無數人青春的經典曲目。

門票方面，1月15日上午11點Live Nation會員搶先購票，16日上午11點拓元售票系統實名制全面開賣。

