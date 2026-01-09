影迷準備被塞爆！MyVideo一月日韓強檔全攤開

〔記者鍾志均／綜合報導〕影迷待看片單要被塞滿了！台灣大哥大MyVideo 1月直接端出「日韓雙強檔」組合拳，一邊是粉紅泡泡滿到溢出的懸疑奇作，一邊是讓人背脊發涼的心理驚悚，話題度不給對手喘息空間。

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》由高橋一生（左）和妻子飯豐萬理江再度同框演出。（台灣大哥大MyVideo提供）

首先登場的是日系影迷早已鎖定的獨家電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》；該作不只延續真人版系列的人氣，更被粉絲形容是「從戲裡甜到戲外」。

日劇男神高橋一生與妻子飯豐萬理江再度同框，拍攝地點還直接拉到威尼斯實景。原來靈感早在前作就悄悄埋好伏筆——飯豐萬理江曾在巴黎教堂看見真正的懺悔室，當下就忍不住幻想「如果這一篇被拍成電影一定很可怕」，沒想到多年後竟然成真。

兩人對角色的理解也讓影迷瘋狂截圖討論。飯豐萬理江直言，岸邊露伴這個角色「已經完全住進一生先生的身體裡」，而高橋一生形容妻子飾演的泉京香「一出現畫面就變亮」，甚至是露伴在陰鬱世界裡的救贖。

《嚇午4點》由吳達洙（右）、張榮男共演。（台灣大哥大MyVideo提供）

另一部獨家韓片《嚇午4點》講述一對退休夫妻搬到鄉下，卻每天固定在下午四點，遭遇鄰居無聲敲門，日常慢慢被侵蝕。

由《魷魚遊戲》船長吳達洙與「惡女專業戶」張榮男演夫妻，火花卻冷得讓人發毛。吳達洙形容對手戲時每天都在期待：「她今天又會丟出什麼讓人不寒而慄的即興演出？」

張榮男則坦言，自己從舞台劇時期就是他的粉絲，真正合作後只剩下「佩服」兩個字。也難怪韓媒直接點名，這是今年最不能忽視的懸疑電影之一。

此外，MyVideo 1月還有多部日韓重磅作品，包括由濱邊美波主演的《如果德川家康成為總理大臣》、改編自暢銷原作《電影版 神奇柑仔店 錢天堂》、從小孩視角出發的《普通的孩子》、漫畫電影《塗鴉日記》、《惡夏》、《電影版吸吸吸吸吸血鬼》、《睡覺的笨蛋》、《PTP：永遠不滅》等。

