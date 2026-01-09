異形女王4吋高跟挑戰蛇蠍美人 雪歌妮薇佛《阿凡達》後再戰《邦尼殺死他》

〔記者許世穎／綜合報導〕《異形》系列好萊塢傳奇女星雪歌妮薇佛近期在熱賣科幻史詩大片《阿凡達：火與燼》中再度逆齡演出神秘納美人少女，驚豔全球影迷，即將上映的超現實奇幻動作新片《邦尼殺死他》中，則可看到她化身關鍵神秘人物，展現截然不同的銀幕魅力。

該片由《雙面人魔》主創布萊恩富勒自編自導，他透露，自己一直深信雪歌妮不只擅長科幻題材，更能駕馭奇幻與黑色幽默交織的節奏，因此親自向偶像發出邀請。

請繼續往下閱讀...

雪歌妮薇佛在《邦尼殺死他》挑戰4吋高跟鞋，宛如復古蛇蠍美人。（采昌提供）

雪歌妮也在讀完劇本後立刻被故事深深吸引，她形容：「我從沒看過這樣的作品，原創又感人，奇幻中帶著幽默，就像一則經典童話的現代變奏。」片中寄養家庭女孩在恐怖情境中展現機智與勇敢，也讓她深受觸動，直呼：「這個劇本真的太令人驚豔了！」

片中雪歌妮時尚氣場全開，她從自己成長於 1950 年代紐約的記憶汲取靈感，塑造出強勢、自信又暗藏危險的女性形象。她分享，當年身邊有許多獨立的職業女性，穿著講究、思維敏銳，這成為角色的重要養分。

為了演出這位關鍵人物，雪歌妮更穿上人生最高的 4 吋高跟鞋，化身宛如「復古蛇蠍美人」般的存在。對於角色真實身分，她則神秘賣關子：「她很會調情、很有力量，但直到最後一刻，你才會真正知道她是誰。」全新的詮釋，將讓觀眾看到前所未見的雪歌妮薇佛。《邦尼殺死他》將於1月16日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法