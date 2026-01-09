宋威龍帶你修煉愛情 《驕陽似我》 20+ 經典台詞讓你挑

由宋威龍（左起）、趙今麥、賴偉明主演的《驕陽似我》給很多人上了愛情一課。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自顧漫同名小說的Netflix熱播劇《驕陽似我》，隨著劇情進入尾聲，男主角宋威龍和女主角趙今麥在愛情裡的成長，不僅讓劇迷追劇追的投入，劇中「清醒、毒舌卻溫柔」的台詞，更是戳中人心，也在各大社交平台引起熱烈討論，其中宋威龍飾演的男主角「林嶼森」更因為這些台詞，被網友封為「愛情的教科書」，本報特別整理《驕陽似我》20+溫暖又寫實的台詞，帶你修煉愛情！

宋威龍（左）、趙今麥在《驕陽似我》中愛情慢慢升溫。（翻攝自網路）

一、 關於「被愛」的底氣：林嶼森的頂級告白

1. 「比愛還要多一點？對我來說，就是你。」

2. 「我在追你，是你的福利，不是你的負擔。」

3. 「你說你還喜歡別人，那有什麼問題，我讓你挑。」

4. 「你應該理直氣壯地說，林嶼森，我還沒看上你。」

5. 「我不是追你，我是在等你，等你終於敢承認自己想要什麼。」

6. 「我只是在追求你，又不是談商業合作，還要講投資回報率。」

7. 「若你允許，我會努力鍛鍊，健康長壽，絕不在你的人生來去匆匆。」

8. 「我從來都是為你而來，雖然我遲到了一會兒，以後的每一天你也都有我。」

宋威龍（右）在《驕陽似我》中成熟、直白又溫柔的追求，擄獲人心。（翻攝自網路）

二、 關於「愛」的本質：最治癒的體悟

9. 「你哭的時候，我連呼吸都不敢太重。」

10. 「真誠而熱烈地喜歡一個人，從來不需要道歉。」

11. 「和感情有關的一切，或許都是無解的，只能等待時間給出答案。」

12. 「如果愛是選擇，那我選你，不是因為你完美，而是因為，你讓我敢不完美。」

13. 「曾經以為，愛是踮起腳尖去搆一個人，後來才懂，愛是有人蹲下來，輕輕說，你站著，我來抱你。」

《驕陽似我》劇情已進尾聲，男女主角戀愛甜出蜜來。（翻攝自網路）

三、 關於「放下」的清醒：轉身後的灑脫

14. 「從今往後，不喜歡你，海闊天空。」

15. 「沒有得到對等回應的喜歡，和兩情相悅比起來，不堪一擊。」

16. 「越是難過，越要決絕地斬斷，否則只會讓自己日漸麻木，面目全非。」

17. 「為了讓別人不痛快，浪費自己的時間去做自己沒興趣的事情，是否有意義？」

《驕陽似我》讓人清楚看到「原來好的愛情，是讓你安心做自己」。（翻攝自網路）

四、 關於「自我」的價值：女性的成長

18. 「只有自己變得強大，才能守護想守護的東西。」

19. 「商業固然逐利，但是又要有一顆名利之外的平常心。」

20. 「我的女兒在證明自己的能力，而我卻在證明自己的賢惠。」

