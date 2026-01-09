近7成不只看熱鬧！《黑白大廚2》「帶動消費」把觀眾送進餐廳

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》下週將迎來最終回，在冠軍揭曉前，外界關心的不只是「誰會奪冠」，而是這股全民追看的「料理熱」，是否能把觀眾送進餐廳、推動實際消費，答案看來相當樂觀。

評審白種元（左）、安成宰是《黑白大廚》的靈魂人物。（翻攝自Netflix）

韓媒《HankYung》引述數據諮詢PMI從1月7日、8日以全國2593名19至59歲的男女為對象調查，有超過六成受訪者明確感受到《黑白大廚2》掀起的討論熱潮，其中有近七成三的人坦言，看完節目後「不只是嘴上說說」，而是已開始訂主廚餐廳、關注聯名商品，還想直接用銀彈支持喜歡的料理人。

請繼續往下閱讀...

事實上，《黑白大廚》第一季播出時，曾出現主廚餐廳預約數暴增近一倍半的現象，堪稱內容直接影響現實經濟的經典案例。這季，類似的期待再次浮現，因為觀眾不只在看比賽，更是在「認人」。

白湯匙崔康祿率先進入決賽。（翻攝自Netflix）

調查顯示，觀眾最著迷的並非殘酷淘汰，而是「新一代明星主廚的誕生」。林盛根、孫鍾元、崔康祿、料理怪物等選手們，人氣全面起飛。

緊接其後的吸引力是來自主廚之間的尊重與真誠互動，以及黑湯匙、白湯匙卸下標籤後的正面對決，上述情感元素反而成為推動觀眾行動的關鍵。

韓媒報導，有近兩成受訪者表示願意親自造訪出演主廚的餐廳，另有接近兩成的人對聯名商品抱持高度興趣。第一季冠軍主廚的甜點曾創下開賣20分鐘即完售的紀錄，讓人不禁好奇：第二季是否再創「美食一上架就消失」的名場面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法