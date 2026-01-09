自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林罕見開告！網紅身分遭起底 「王心凌意外被點名」

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會才剛完美落幕，6月將前進中國鳥巢連唱2場且通過審核，演唱會卻無端被抖音網紅「斯理亞」指控是「宗教活動」，引發軒然大波。隨著蔡依林罕見提告反擊，斯理亞的真實身分也遭到起底，沒想到王心凌意外被點名。

斯理亞被網友揭露本名為梁曉珺，曾是《超級星光大道》第5季的選手，近年以網紅身分活躍在抖音，過去也多次批評當紅明星，因此被指有「愛抹黑」、「愛蹭流量」的陋習。如今因「宗教活動」說法遭蔡依林提告，斯理亞過去背景與過往言行被全面翻出，甚至批評過南韓女團BLACKPINK的Lisa，相關言論也曾引爆粉絲不滿情緒。

蔡依林（左起）遭抖音網紅「斯理亞」指控後，有網友點名王心凌務必當心。（組合照，本報資料照、翻攝自抖音）蔡依林（左起）遭抖音網紅「斯理亞」指控後，有網友點名王心凌務必當心。（組合照，本報資料照、翻攝自抖音）

隨著斯理亞的真實身分曝光，有網友進一步點名標籤王心凌，出言提醒務必當心並提高警覺，「你關注的這位喜歡挑撥搬弄是非的女歌手，在華語樂壇本就相當艱難的情況下，還在造謠和你一樣努力勇敢的同行女歌手。」然而，實際查看王心凌官方IG，在僅498人的追蹤名單中，確實包含斯理亞；至截稿前，王心凌未對此作出回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中