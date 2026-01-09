「審訊室對笑」全場起雞皮疙瘩 《爆彈》最瘋畫面是即興

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影《爆彈》改編暢銷推理小說，當中最讓人難以忽視的焦點，正是山田裕貴飾演的談判專家「類家」，一個聰明到有點危險、古怪到令人不安的存在。

片中，山田裕貴頂著一頭「彷彿隨時會引爆」的爆炸頭，戴著眼鏡，西裝卻搭配運動鞋登場，完全顛覆傳統菁英談判官的形象。這套風格其實不是造型師單方面決定，而是山田裕貴親自參與討論、從頭到腳打造出來的成果。

山田裕貴（右）和佐藤二朗對戲時自然帶出即興演出。（天馬行空提供）

導演永井聰甚至笑說，一開始最大的難題，是「山田裕貴穿什麼都太好看了」，「他身材太好，隨便一套西裝都像時尚雜誌，完全不像原作裡那個『天才但有點怪』的類家。」經過無數次嘗試，才找到介於帥氣與不對勁之間的平衡點。

談到角色內心，山田裕貴毫不避諱表示非常理解類家的矛盾心理，「類家聰明到覺得世界愚蠢，對人性與生活早已不抱期待，甚至會閃過『乾脆毀掉一切』的念頭，但內心深處又隱隱捨不得。」

最被影迷點名的名場面之一，是類家與佐藤二朗飾演的炸彈客嫌疑犯在審訊室中對坐、相視而笑的那一刻。山田裕貴透露，那是兩人在拍攝當下自然流露的即興反應，連導演和工作人員都被嚇到起雞皮疙瘩。《爆彈》於1月16日在台上映。

