將人心丟進油鍋炸！《黑白大廚2》「越吵越紅」關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》之所以人氣延燒，無非是將觀眾的情緒當成調味料，狠狠翻炒了一輪！一路燒出高人氣的關鍵，絕對不只單純比拚廚藝，另外還拆解人與人之間的信任關係，讓料理台變成心理戰現場。

《黑白大廚2》黑白湯匙各有人氣選手。（Netflix提供）

最新出爐的名場面，莫過於原本站在身旁的搭檔，被迫站到對面，節目冷冷的宣布新任務：「一對一PK生死戰。」剛剛還互相掩護、分享食材的夥伴，瞬間成了必須親手擊敗的對手，毫不留情的反轉，讓觀眾瞬間起雞皮疙瘩。

數據方面證明觀眾完全買單；據Netflix官方Tudum資料，《黑白大廚2》已連續三週擠進全球非英語節目Top 10，最高衝上第3名，在韓國更是穩坐冠軍寶座。

《黑白大廚2》人氣依舊旺到嚇人。（Netflix提供）

人物話題度同樣炸裂，包括白湯匙主廚林盛根衝上非戲劇類第一名；孫鍾元、料理怪物緊追在後，就連評審安成宰也擠進話題榜前段班。即使另一位評審白種元去年捲入食安爭議，節目仍未被拖垮，反而靠更瘋狂的賽制突圍。

製作人金學慜表示，第二季在保留「黑白湯匙對決」、「無限料理地獄」等經典賽制的同時，刻意加強不可預測性，像是「隱藏白湯匙」回歸、團體賽後立刻拆夥對決，甚至在地獄前先丟出「無限料理天堂」，讓主廚們先嚐甜頭再墜落。

而白湯匙主廚的存在感，也成了第二季的新亮點。林盛根曾豪語「我能做五萬種醬汁」，一度被質疑過度自信，卻在節目中一次次用實力反轉輿論。

在第一季後關掉餐廳、被說「浪費好時機」的崔康祿再戰第二季，以及高齡76歲卻依舊謙遜創新的侯德竹，都讓觀眾重新理解什麼叫做「職人魅力」。

只是，話題越熱，爭議也越多；節目播出後，部分社群出現對評審與參賽主廚的惡意謠言，包括抹黑安成宰是「中國共產黨黨員」，對此製作公司Studio Slam已公開呼籲停止人身攻擊，將採取法律手段。

《黑白大廚2》最終冠軍揭曉的第13集，將於下週二（13日）於Netflix正式公開。

