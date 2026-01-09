神醫卻提前領便當？温昇豪和李進良正妹女兒《整形過後》全出意外

〔記者蕭方綺／台北報導〕《整形過後》本周六（10日）將播出最終回，結局有三大看點，包括温昇豪飾演的整外神醫無預警暈倒，他是否會提前「登出」？女兒李曼唯「Emma」也傳出意外，被推進醫院緊急動手術，還有温昇豪、張榕容、安心亞之間纏繞整季的三角情感，將在最終回迎來答案，也被網友形容將會是「把眼淚、良心與選擇全交出來的大結局」。

李曼唯Emma在《整形過後》出事躺手術台，温昇豪（中）換上手術服親自上陣。（六魚文創提供）

温昇豪在《整形過後》飾演一路站在手術台拯救病患的「江浩宇」，卻在劇情後段揭露自己在腦中長了聽神經瘤，從醫師身分被迫轉為病人，角色命運急轉直下。聽神經瘤手術後可能影響顏面神經，造成臉部癱瘓、失調，甚至牽動平衡與精細操作能力，對一名外科醫師而言，無疑是職業生涯的巨大考驗。

請繼續往下閱讀...

温昇豪坦言即使醫療風險可被控制，對患者而言真正沉重的，其實是心理壓力：「那種壓力不只是擔心手術成不成功，而是要一直面對『如果醒來，自己還能不能像以前一樣』的恐懼。」這段話也被觀眾解讀替角色心境提前鋪陳。

李廷鎮（右）在《整形過後》接近張榕容，讓她陷入感情糾結。（六魚文創提供）

而預告中最讓觀眾心臟瞬間停拍的畫面，莫過於李曼唯（Emma）的突發狀況。鄒承恩飾演的整外醫師「徐徹天」神色慌張趕回醫院途中撞見張榕容，當場要她立刻通知温昇豪一句關鍵話：「他女兒出事了。」下一秒畫面急轉，Emma已被推進手術房，氣氛瞬間降到冰點。

更讓人不敢置信的是，穿上手術衣、親自上陣救女兒的温昇豪，竟在動手術當下突然昏倒，畫面戛然而止。父親能不能撐過這一刻、女兒能不能平安下手術台，成為《整形過後》最終回最讓人揪心的生死懸念。

温昇豪（左）與張榕容在《整形過後》舊情復燃？大結局將揭曉。（六魚文創提供）

此外，一路鋪陳的感情線也將在最終回揭曉。張榕容飾演的「楊雅頌」是青春記憶裡的舊愛，與江浩宇情不自禁接吻，但另一頭李廷鎮飾演的「金侑恩」卻頻頻對她示好；安心亞飾演的蘇菲則是一路陪伴江浩宇現實人生的後盾，隨著江浩宇站在人生與死亡的交界線，這段三角關係也被迫攤牌，網友分成兩派激烈站隊「宇頌派」vs.「宇菲派」。

《整形過後》週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於今年接棒播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法