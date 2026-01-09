自由電子報
娛樂 電視

（專題）盤點跨年連假6大平台「前10名榜單」 《黑白大廚2》連續3週冠軍

〔記者蕭方綺／專題報導〕跨年連假追劇模式全開，最新一週台灣串流節目榜單也正式揭曉。本報每週盤點 Netflix、Disney+、愛奇藝、myVideo、LINE TV 與 CATCHPLAY+ 的前十名點閱排行，誰被狂刷、誰默默退場，全都寫在排行榜裡，替觀眾快速掃描這一週「大家到底在追什麼」。

《黑白大廚：料理階級大戰》第二季火力全開，不僅在台灣蟬聯第3週冠軍，還同步打進亞洲6國節目排行榜。（Netflix提供）《黑白大廚：料理階級大戰》第二季火力全開，不僅在台灣蟬聯第3週冠軍，還同步打進亞洲6國節目排行榜。（Netflix提供）

▶▶Netflix 

韓國原創實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第二季火力全開，不僅在台灣蟬聯第3週冠軍，還同步打進亞洲6國節目排行榜，堪稱年末最忙的「料理霸主」。而榜單前段班依舊被韓劇與原創內容包辦，《現金英雄》、《公益律師》、《偶像瘋子》輪番上陣，美劇《怪奇物語》第5季也強勢回歸，跨年檔期觀眾顯然偏好話題度與熟面孔兼具的作品。

《石油天王》第2季穩坐CATCHPLAY+冠軍寶座。（CATCHPLAY+提供）《石油天王》第2季穩坐CATCHPLAY+冠軍寶座。（CATCHPLAY+提供）

▶▶CATCHPLAY+

電影與影集同樣殺成一團，西部題材美劇《石油天王》第2季持續穩坐冠軍寶座，展現驚人黏著度。電影方面，《一戰再戰》、《私家偵探》緊追在後，台劇《我們與惡的距離2》也穩守前段班，年末觀眾口味橫跨動作、寫實與社會議題。

《大生意人》在年末年初一舉衝上冠軍，成為平台收視王。（LINE TV提供）《大生意人》在年末年初一舉衝上冠軍，成為平台收視王。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV  

商戰中國劇《大生意人》在年末年初一舉衝上冠軍，成為平台收視王；療癒系家庭劇《寶島西米樂》緊追在後，而話題作《豐臣兄弟！》則擠進前三名。從《許我耀眼》、《整形過後》到料理實境《廚師的迫降：客家廚房2》，再到懸疑作品《怪談作家之妻》，榜單題材橫跨戲劇、實境與懸疑，競爭相當激烈。

台劇《監所男子囚生記》在中國劇重圍中殺出一條血路。（愛奇藝提供）台劇《監所男子囚生記》在中國劇重圍中殺出一條血路。（愛奇藝提供）

▶▶愛奇藝  

冠軍寶座由古裝話題劇《逍遙》穩穩拿下；緊追在後的《雙軌》拿下第2名，甜虐情節成功收服追劇族群；《玉茗茶骨》則守住第3名，古裝情感路線依舊深得人心。值得一提的是，榜單中還出現台劇《監所男子囚生記》，在中國劇重圍中殺出一條血路，成功吸引目光。

《整形過後》聲勢最猛，穩坐冠軍寶座。（MyVideo提供）《整形過後》聲勢最猛，穩坐冠軍寶座。（MyVideo提供）

▶▶MyVideo 

戲劇《整形過後》聲勢最猛，穩坐冠軍寶座；電影則由《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》拿下亞軍，柯南魅力依舊不退燒。榜單中還可見《監所男子囚生記》、《大生意人》等寫實與商戰題材並存，動畫與親子內容同樣刷出存在感，《妙妙犬布麗》、《一拳超人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等作品輪番進榜，顯示跨年檔期全家大小各有選擇。

玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》上週播出以來好評不斷。（Disney+ 提供）玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》上週播出以來好評不斷。（Disney+ 提供）

▶▶Disney+

榜單可見經典 IP 再度發威，電影榜冠軍《阿凡達：水之道》強勢回鍋，《動物方城市》、《阿凡達》緊跟在後，「阿凡達宇宙」年末存在感爆表；節目榜則由韓劇《韓國製造》奪冠，《操控遊戲》、《玉茗茶骨》排名小幅洗牌，搭配動畫短劇與演唱會紀實輪番上榜，跨國內容依舊是吸睛主力。

