娛樂 電視

大飛參戰《最強的身體》嗆分組不公 遭《大嘻哈》比杰當眾回噴

左起撒基努、綠茶、嘻小瓜、比杰、大飛同場較勁。（好看娛樂提供）左起撒基努、綠茶、嘻小瓜、比杰、大飛同場較勁。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，收視持續攀升，本週日播出全新第22集，內容全面升級，笑料與火藥味一次到位。本集最大焦點落在「最強綜藝諧星組」，由大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜、比杰同場較勁。健身成果有目共睹的大飛賽前就火力全開，直指製作單位「分組不公」，嗆聲自己被丟進「沒有對手」的組別，語氣相當狂。

大飛自信滿滿聲稱場上無對手。（好看娛樂提供）大飛自信滿滿聲稱場上無對手。（好看娛樂提供）

大飛話一出口立刻遭到反擊，《大嘻哈時代》出身的比杰當場回嗆，要讓大飛知道誰才是真的會飛起來。來自大武鄉的撒基努則搬出自己的最強資歷，自豪曾在抓雞大賽拿下第三名，更自封「接送小孩13年的最強奶爸」，強調體力、耐力都不輸人。

嘻小瓜想報名女子單人組被拒。（好看娛樂提供）嘻小瓜想報名女子單人組被拒。（好看娛樂提供）

嘻小瓜則在賽前大吐苦水，自爆原本想報名女單，卻被製作單位打回票，誤打誤撞被分進諧星組，讓他哭笑不得。正式比賽後，諧星組群魔亂舞、各出奇招，不只讓現場主播頻頻破防，也意外成為本集最有記憶點的一場對決。嘻小瓜賽後崩潰直呼：「我本來想搞笑，但真的好累！」

女單賽事同樣精彩，迎來「最強女演員組」，由楊佩潔、安乙蕎、芳芸、宋城希、王沛語、艾莉兒同場競技。上回未能完賽的楊佩潔特別加強訓練，目標就是成功撐完全程；連續兩次拿下第三名的宋城希，則誓言打破「季軍魔咒」。

賽事激烈，宋城希有感：「女生狠起來真的很可怕！」。（好看娛樂提供）賽事激烈，宋城希有感：「女生狠起來真的很可怕！」。（好看娛樂提供）

芳芸首度挑戰女單，一開賽就火力全開、一路海放對手，還笑稱要證明「阿倉才是拖油瓶」，她邊跑邊笑直呼停不下來，宋城希則回敬：「女生狠起來真的很可怕！」而安乙蕎日前為戲增重8公斤，近期積極健身瘦身，這回親自上場驗收成果，展現不服輸決心。

方芸嗆聲阿倉是拖油瓶。（好看娛樂提供）方芸嗆聲阿倉是拖油瓶。（好看娛樂提供）

此外，本集還集結「菁英中的菁英」，邀請全台最強消防員齊聚高雄，包括桃園二搜分隊、高雄特搜大隊、台東分隊、新北第二大隊與屏東竹田分隊正面交鋒，為所屬單位拚榮耀。打火英雄們超乎想像的體能表現，也讓全場驚呼連連，堪稱節目開播以來最震撼的一場對決。

《最強的身體》邀請全台最強消防員齊聚高雄。（好看娛樂提供）《最強的身體》邀請全台最強消防員齊聚高雄。（好看娛樂提供）

節目熱度延燒到線下，實體賽事《最強身體明星對抗賽：狂人之戰》將於1月11日下午1點在高雄鳳山體育館開打，彭小刀、高英軒、張庭瑚、初孟軒、龍語申、吳承恩、董哲瑋以及 HUR+ 成員裴頡、C.Holly、林詩雅等人將陸續登場，勢必再掀話題高峰。

