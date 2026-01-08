血癌找上何妤玟？ 高燒住院查無病因被女兒暖語逼哭

女星何妤玟莫名高燒不退，嚇得緊急到急診報到。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星何妤玟先前因工作緊湊加上壓力過大，免疫系統拉警報，高燒至39度卻查不出原因，且一直無法退燒，她在醫院觀察了8天也找不到確切病因，醫生不讓何妤玟出院，院方更進一步進行抽血等各項檢查。何妤玟回憶當時一天最高紀錄抽了8管血，讓她非常擔心自己罹患血癌，當時女兒得知她的擔憂，主動貼心說願意捐骨髓給何妤玟，讓她超感動。

何妤玟做了多項檢查卻找不到病因，一度懷疑自己罹患血癌。（翻攝自臉書）

查找不到病因的何妤玟，一度擔心自己罹患血癌，貼心的女兒聽到可能需要有人捐贈骨髓的時候，主動說出：「胖的人最適合捐骨髓了，我身體很好，我很胖，我一定可以救妳」，讓何妤玟心裡覺得暖暖的。

何妤玟女兒聽到可能需要捐骨髓，自告奮勇表示願意捐，逼哭何妤玟。（翻攝自臉書）

何妤玟在節目中說，生病前她在練習韓團舞蹈表演，配合舞團時間，她連續3天都熬夜到半夜3點；後來為了拍寫真上山下海又搞了3天，加上家裡有點煩心事，她突然病倒。當時她先感覺身體疼痛，之後就發高燒，何妤玟緊急掛急診檢查，發現白血球只有1000多，肝指數800多，顯示免疫系統功能低下，醫生趕緊要她住院。何妤玟說自己差點要進隔離病房，這次住院住了8天，為了找到病因，她做了白血病、紅斑性狼瘡、風濕性關節炎的檢查，女兒主動提出捐骨髓的溫暖逼哭何妤玟，還好之後她就漸漸痊癒，現在她更重視健康，希望讓女兒安心。

