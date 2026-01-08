自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林出道首告網紅「斯理亞」 身分遭起底曾抹黑BP Lisa

（翻攝自抖音）（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林「PLEASURE」大巨蛋演唱會完美落幕，6月即將在中國鳥巢開唱兩天也審核過關，但抖音網紅「斯理亞」卻硬指蔡依林的演唱會是宗教活動，讓蔡依林罕見提告。這位網紅也被起底是曾經參加過《超級星光大道》第5季的選手梁曉珺。她好像很喜歡蹭當紅明星流量，除蔡依林外，韓國大勢女團BLACKPINK泰籍成員Lisa也被她批評過。

天后「Jolin」蔡依林「PLEASURE」大巨蛋演唱會完美落幕。（資料照，凌時差提供）天后「Jolin」蔡依林「PLEASURE」大巨蛋演唱會完美落幕。（資料照，凌時差提供）

39歲的梁曉珺是澳洲華僑，10歲就跟著家人移民澳洲，大學畢業之後就開始參加香港舉辦的全球華人新秀歌唱大賽，在雪梨賽區奪冠後，前進香港在總決賽取得亞軍。之後她參加陶晶瑩主持的《超級星光大道5》得到季軍，得到出單曲的機會，但星途不順，始終沒有紅起來。

梁曉珺到中國上海之後，不但接主持工作，還繼續參加歌唱選秀節目，她曾經參加《中國好聲音》第2季海外選拔，當時沒有任何一位導師選擇她，慘遭淘汰出局。梁曉珺指出當時的導師張惠妹曾經私下告訴她：「不是妳唱得不好，是我們不能轉，沒有辦法轉，不好意思，對不起」質疑該節目有黑幕。

抖音博主「斯理亞」被起底是曾經參加《超級星光大道5》季軍得主梁曉珺。（翻攝自抖音）抖音博主「斯理亞」被起底是曾經參加《超級星光大道5》季軍得主梁曉珺。（翻攝自抖音）

目前梁曉珺成為擁有39萬粉絲的抖音博主「斯理亞」，影片內容大多都是關於宗教學、陰謀論，被蔡依林演唱會主辦方提告之前，梁曉珺原本使用「斯利亞」帳號，被點名之後有網友指出她改名為「斯理亞」，無論有沒有改過名，從英文名稱非常明顯能看出是同一個人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中