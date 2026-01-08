蔡依林出道首告網紅「斯理亞」 身分遭起底曾抹黑BP Lisa

（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林「PLEASURE」大巨蛋演唱會完美落幕，6月即將在中國鳥巢開唱兩天也審核過關，但抖音網紅「斯理亞」卻硬指蔡依林的演唱會是宗教活動，讓蔡依林罕見提告。這位網紅也被起底是曾經參加過《超級星光大道》第5季的選手梁曉珺。她好像很喜歡蹭當紅明星流量，除蔡依林外，韓國大勢女團BLACKPINK泰籍成員Lisa也被她批評過。

天后「Jolin」蔡依林「PLEASURE」大巨蛋演唱會完美落幕。（資料照，凌時差提供）

39歲的梁曉珺是澳洲華僑，10歲就跟著家人移民澳洲，大學畢業之後就開始參加香港舉辦的全球華人新秀歌唱大賽，在雪梨賽區奪冠後，前進香港在總決賽取得亞軍。之後她參加陶晶瑩主持的《超級星光大道5》得到季軍，得到出單曲的機會，但星途不順，始終沒有紅起來。

請繼續往下閱讀...

梁曉珺到中國上海之後，不但接主持工作，還繼續參加歌唱選秀節目，她曾經參加《中國好聲音》第2季海外選拔，當時沒有任何一位導師選擇她，慘遭淘汰出局。梁曉珺指出當時的導師張惠妹曾經私下告訴她：「不是妳唱得不好，是我們不能轉，沒有辦法轉，不好意思，對不起」質疑該節目有黑幕。

抖音博主「斯理亞」被起底是曾經參加《超級星光大道5》季軍得主梁曉珺。（翻攝自抖音）

目前梁曉珺成為擁有39萬粉絲的抖音博主「斯理亞」，影片內容大多都是關於宗教學、陰謀論，被蔡依林演唱會主辦方提告之前，梁曉珺原本使用「斯利亞」帳號，被點名之後有網友指出她改名為「斯理亞」，無論有沒有改過名，從英文名稱非常明顯能看出是同一個人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法