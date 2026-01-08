鼓神、爵士、靈魂一次來！Billboard Live台北1月卡司開外掛

〔記者鍾志均／台北報導〕台北最近悄悄變成「懂聽的人才知道」的音樂熱點！國際級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI（BBLTP）一月接連端出重量級卡司，從靈魂、爵士、嘻哈到殿堂級樂手輪番登場，讓人不想錯過任何一場。

ZIN × 汪定中。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月11日率先登場的是福岡音樂人ZIN，攜手台灣音樂圈熟面孔汪定中（DEW）。兩人看似背景不同，卻都走在靈魂與節奏之間。DEW 更預告，這次演出準備了「只存在於現場」的特別版編曲。

西原健一郎。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月17日，爵士嘻哈音樂人西原健一郎將首度帶著《OJAZ Tour》站上台灣舞台。擁有四分之一台灣血統的他，坦言台灣對他來說不只是演出地點，而是一個「情感上很接近的地方」。距離上次來台已經8年，這次他希望把多年累積的音樂旅程一次攤開，獻上宛如「總整理」的現場，讓不少樂迷期待值直接拉滿。

葛飾三重奏。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月20日則被不少人私下封為「樂手朝聖日」。由櫻井哲夫、神保彰、向谷實組成的葛飾三重奏將以最純粹的三重奏形式登台。其中被譽為「鼓神」的神保彰，更是許多鼓手心中的傳奇人物，從技術到音樂性都被視為教科書等級，有樂迷笑說：「這場不是去聽，是去上課的。」

緊接著1月21日，日本音樂圈活躍超過35年的佐藤竹善將首度來台，並與靈魂樂團Neighbors Complain同台演出。首次訪台的他們，除了對舞台充滿期待，也私下放話最想吃到一碗道地滷肉飯，讓粉絲笑說：「這很台灣。」

自2025年11月開幕以來，BBLTP已迎來中島美嘉、徐若瑄、王若琳等跨世代音樂人演出，逐漸累積口碑。

