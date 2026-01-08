自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

鼓神、爵士、靈魂一次來！Billboard Live台北1月卡司開外掛

〔記者鍾志均／台北報導〕台北最近悄悄變成「懂聽的人才知道」的音樂熱點！國際級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI（BBLTP）一月接連端出重量級卡司，從靈魂、爵士、嘻哈到殿堂級樂手輪番登場，讓人不想錯過任何一場。

ZIN × 汪定中。（Billboard Live TAIPEI提供）ZIN × 汪定中。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月11日率先登場的是福岡音樂人ZIN，攜手台灣音樂圈熟面孔汪定中（DEW）。兩人看似背景不同，卻都走在靈魂與節奏之間。DEW 更預告，這次演出準備了「只存在於現場」的特別版編曲。

西原健一郎。（Billboard Live TAIPEI提供）西原健一郎。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月17日，爵士嘻哈音樂人西原健一郎將首度帶著《OJAZ Tour》站上台灣舞台。擁有四分之一台灣血統的他，坦言台灣對他來說不只是演出地點，而是一個「情感上很接近的地方」。距離上次來台已經8年，這次他希望把多年累積的音樂旅程一次攤開，獻上宛如「總整理」的現場，讓不少樂迷期待值直接拉滿。

葛飾三重奏。（Billboard Live TAIPEI提供）葛飾三重奏。（Billboard Live TAIPEI提供）

1月20日則被不少人私下封為「樂手朝聖日」。由櫻井哲夫、神保彰、向谷實組成的葛飾三重奏將以最純粹的三重奏形式登台。其中被譽為「鼓神」的神保彰，更是許多鼓手心中的傳奇人物，從技術到音樂性都被視為教科書等級，有樂迷笑說：「這場不是去聽，是去上課的。」

緊接著1月21日，日本音樂圈活躍超過35年的佐藤竹善將首度來台，並與靈魂樂團Neighbors Complain同台演出。首次訪台的他們，除了對舞台充滿期待，也私下放話最想吃到一碗道地滷肉飯，讓粉絲笑說：「這很台灣。」

自2025年11月開幕以來，BBLTP已迎來中島美嘉、徐若瑄、王若琳等跨世代音樂人演出，逐漸累積口碑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中