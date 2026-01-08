自由電子報
娛樂 最新消息

南珉貞「使勁猛吹」畫面流出！楊繡惠曝昔馬匹失控「險被甩到空中」

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》日前來到充滿故事的魚米之鄉桃園新屋，一開場便現身桃園人公認最浪漫的打卡地標、以海螺造型設計並榮獲美國建築師大獎的「海螺文化館」。阿翔向大家介紹文化館以海螺為設計靈感的由來：「早期這裡有一種捕魚文化叫做『牽罟』，當魚群靠近岸邊時，小船會先將漁網撒入海中，接著由一位重要人物吹奏海螺，號召岸上眾人合力拉網、收網，而參與的人都能分得漁獲。」

為了實際體驗，阿翔拿出兩個海螺邀請來賓南珉貞試吹，但不論她多麼賣力始終吹不出聲音。此時海螺達人葉斯桂登場，解釋原因在於海螺尾端未開孔，並現場示範傳承上百年的「法螺」吹奏，洪亮聲響讓眾人又驚又喜。

南珉貞小心翼翼撫摸馬匹。（民視提供）南珉貞小心翼翼撫摸馬匹。（民視提供）

下一站，楊繡惠興奮表示要帶大家一同去尋找「白馬王子野騎」。一行人來到馬場，只見阿弘教練騎著馬奔馳在草地上，帥氣跨越欄杆現身主持群面前，瞬間引爆全場驚呼。看著教練與馬匹之間的高度默契，楊繡惠也分享過去拍攝古裝戲的驚險經驗，曾因不熟悉騎乘技巧，用力夾馬試圖讓馬停下，沒想到反而讓馬匹失控，將她甩到空中，驚險萬分。

教練解釋，騎馬時只要重心一改變，馬匹便能分辨騎乘者是新手還是老手，因此第一步要先與馬兒建立信任。眾人在教練帶領下，先讓馬匹熟悉氣味，再進行撫摸與餵食，最後各自挑選馬匹體驗騎乘。在一步步引導下，原本緊張的南珉貞甚至嘗試在馬背上放開雙手，更首度體驗騎馬上路。籃籃分享，在鄉間小路上騎馬彷彿置身歐洲，既舒服又新鮮，南珉貞也直呼「好好玩！」

南珉貞體驗騎馬，在教練陪同下坐上馬背比出勝利手勢。（民視提供）南珉貞體驗騎馬，在教練陪同下坐上馬背比出勝利手勢。（民視提供）

當阿翔、籃籃與南珉貞都感受到在馬背上馳騁的快樂時，因為牽馬而沒能騎乘的楊繡惠成了遺珠。阿翔靈機一動要讓繡惠姊也感受騎乘樂趣，畫面一轉，只見楊繡惠拉著韁繩、不斷高喊「駕！」背景樹木飛快後退，鏡頭一拉近卻發現她竟然是「騎」在阿翔背上，而籃籃與南珉貞則在後方拿著樹枝繞圈狂奔，綜藝感爆棚，笑翻全場。

來到桃園永安保生宮，主持群與來賓挑戰火舞體驗。（民視提供）來到桃園永安保生宮，主持群與來賓挑戰火舞體驗。（民視提供）

第二站，籃籃帶大家來到「北台灣最大的卡丁車場」。卡丁車教練傅緯翔表示：「卡丁車極限時速可達100公里，由於車體為外露式設計，人體體感時速約是實際速度的兩倍。」眾人聽完迫不及待上車體驗，比賽前籃籃笑說：「賽車比賽怎麼能少了賽車女郎呢？」更預告「今天可是來了一位非常火辣的賽車女郎，比南珉貞火辣20倍！」保庇女神王彩樺驚喜現身，不僅替大家加油，也補充安全駕駛觀念，讓現場氣氛熱鬧又寓教於樂。

來到桃園永安保生宮，主持群與來賓挑戰火舞體驗。（民視提供）來到桃園永安保生宮，主持群與來賓挑戰火舞體驗。（民視提供）

最後一站，阿翔神秘帶大家尋找「到全世界放火的台灣之光」，眾人來到永安保生宮前欣賞即將成真火舞團以真火演出的高難度火舞。副團長賴寬誌分享：「不論颳風下雨，我們都會盡全力完成每一場演出。」隨後更帶領主持群親身體驗火舞，南珉貞跳過火，笑說「不燙！很好玩！」，「新時代勇氣王」籃籃則在「吃火」關卡製造驚喜，最終眾人完成「火焰凌波舞」，為本集畫下最熱血的句點。

