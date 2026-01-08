自由電子報
娛樂 最新消息

小妹妹剪頭髮釣出蔡英文本尊 讚：當總統不是問題

網路上的小妹妹剪了蔡英文髮型，被前總統蔡英文稱讚。（翻攝自Threads@ilvs616）網路上的小妹妹剪了蔡英文髮型，被前總統蔡英文稱讚。（翻攝自Threads@ilvs616）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣前總統蔡英文向來留著招牌短髮，近日有位媽媽將女兒新剪的髮型發在網路上，沒想到竟然被蔡英文海巡到，半夜留言表示：「看她這寫作業氣勢，未來當總統不是問題」，短短一句話吸引數萬網友朝聖，更有網友忍不住讚嘆：這就是政治應有的溫度。

這位年輕媽媽發文「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型 @tsai_ingwen 小英總統會看到嗎」，結果真的吸引蔡英文本尊留言，很多網友都大呼小英海巡了，好幸運。

台灣前總統蔡英文卸任之後在社群網路非常活躍。（資料照，蔡英文辦公室提供）台灣前總統蔡英文卸任之後在社群網路非常活躍。（資料照，蔡英文辦公室提供）

蔡英文不但讚美小妹妹寫作業的氣勢有未來總統架勢，更祝福小妹妹快樂長大。留言不到24小時就快速累積了超過7萬個按讚，不少網友驚喜「總統會不會太晚睡，要出來唱歌嗎？」其實日前肚皮舞者Diana也發文「莫名用了一顆蔡英文髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」這篇發文也被小英海巡到，稱讚「妳比我漂亮很多」。許多國外網友都讚嘆：原來女性、兒童都能被當作未來主體，這就是政治應有的溫度。

網路上的小妹妹剪了蔡英文髮型，被前總統蔡英文稱讚。（翻攝自Threads@ilvs616）網路上的小妹妹剪了蔡英文髮型，被前總統蔡英文稱讚。（翻攝自Threads@ilvs616）

