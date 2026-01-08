自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

從酒吧打工到國際影展 《無名の人生》導演來台獎勵逛二手店

日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳。（記者胡舜翔攝）日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也因為該片，從疫情失業、酒吧打工的低谷，走到國際影展與海外宣傳，創作故事十分勵志。

鈴木龍也創作的《無名の人生》幾乎是「零團隊」完成的作品，從角色設計、作畫到配樂，全都一手包辦。正因為如此，電影開始有收入後，「不用分給其他人，生活確實比以前好過一點。 」

但他語氣依然冷靜：「想到以前那段沒有職業、只能硬撐的時間，現在其實不需要那麼多錢，也能生活。」對他來說，這筆收入不是讓人生翻盤，而是讓自己有時間準備下一部作品。被問到錢怎麼花，他的回答完全不像「導演成功學」，只說想去台北中山站，多買幾件二手衣，「這次來台灣，我想獎勵自己。」沒有名錶、沒有大餐，反而是穿梭在服飾店裡慢慢挑選。

《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，獨自一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。（記者胡舜翔攝）《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，獨自一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。（記者胡舜翔攝）

母親在他失業期間扮演「支撐者」的角色，問到來台會不會買東西送媽媽？他想了想說：「遲早會，但她不是喜歡收禮物的人。」上一次來台灣，他買了印有「台北」字樣的伴手禮袋，延續「到哪裡就買哪裡」的低調習慣。

這次他一人創作，表示壓倒性的輕鬆自由，可以全心投入影像挑戰，但代價也很明顯，像是容易犯錯，世界只剩下自己。為避免此事發生，他一週至少進電影院一次，看大眾娛樂作品，「提醒自己，觀眾喜歡的是什麼，要學會換位思考。」

鈴木龍也品嘗地瓜球，直呼「很新奇、很卡哇伊」。（記者胡舜翔攝）鈴木龍也品嘗地瓜球，直呼「很新奇、很卡哇伊」。（記者胡舜翔攝）

至於一人創作最難熬的時刻，他的解法非常日常，「停下來，吃飯、睡覺、煩惱，睡一覺醒來再煩惱。」或是乾脆去看電影、做別的事，把問題先放著，「不要執著，自然就會消散。」

他坦言，那一年半其實沒有「長時間的挫折」，因為手癢得要命，「只要沒在做，就會找事情做。」當靈感卡關時，他說會大量搜尋圖像、畫面、劇情片段，當作參考素材。《無名の人生》明（9）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中