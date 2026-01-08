從酒吧打工到國際影展 《無名の人生》導演來台獎勵逛二手店

日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也因為該片，從疫情失業、酒吧打工的低谷，走到國際影展與海外宣傳，創作故事十分勵志。

鈴木龍也創作的《無名の人生》幾乎是「零團隊」完成的作品，從角色設計、作畫到配樂，全都一手包辦。正因為如此，電影開始有收入後，「不用分給其他人，生活確實比以前好過一點。 」

請繼續往下閱讀...

但他語氣依然冷靜：「想到以前那段沒有職業、只能硬撐的時間，現在其實不需要那麼多錢，也能生活。」對他來說，這筆收入不是讓人生翻盤，而是讓自己有時間準備下一部作品。被問到錢怎麼花，他的回答完全不像「導演成功學」，只說想去台北中山站，多買幾件二手衣，「這次來台灣，我想獎勵自己。」沒有名錶、沒有大餐，反而是穿梭在服飾店裡慢慢挑選。

《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，獨自一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。（記者胡舜翔攝）

母親在他失業期間扮演「支撐者」的角色，問到來台會不會買東西送媽媽？他想了想說：「遲早會，但她不是喜歡收禮物的人。」上一次來台灣，他買了印有「台北」字樣的伴手禮袋，延續「到哪裡就買哪裡」的低調習慣。

這次他一人創作，表示壓倒性的輕鬆自由，可以全心投入影像挑戰，但代價也很明顯，像是容易犯錯，世界只剩下自己。為避免此事發生，他一週至少進電影院一次，看大眾娛樂作品，「提醒自己，觀眾喜歡的是什麼，要學會換位思考。」

鈴木龍也品嘗地瓜球，直呼「很新奇、很卡哇伊」。（記者胡舜翔攝）

至於一人創作最難熬的時刻，他的解法非常日常，「停下來，吃飯、睡覺、煩惱，睡一覺醒來再煩惱。」或是乾脆去看電影、做別的事，把問題先放著，「不要執著，自然就會消散。」

他坦言，那一年半其實沒有「長時間的挫折」，因為手癢得要命，「只要沒在做，就會找事情做。」當靈感卡關時，他說會大量搜尋圖像、畫面、劇情片段，當作參考素材。《無名の人生》明（9）在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法