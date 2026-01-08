守夜人巡演同步開啟「超狂計畫」 累到崩潰想中斷

〔記者張釔泠／台北報導〕守夜人Night Keepers最新《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》已發行，這張EP來自守夜人首次亞洲巡迴，他們邀請各地音樂人合作，並重新改編《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲。團長WiFi旭章透露，過程中曾因跨語言錄音與製作壓力一度動念想中斷計畫；錄音時也鬧出不少語言誤會與笑話，卻也讓這趟共創計畫多了許多真實又難忘的片段。

守夜人香港開唱。（放飛音樂提供）

守夜人亞洲巡迴從去年八月香港站率先展開，先是與香港唱作歌手Manson張進翹合作，將《需要被需要》改編為粵語單曲《擁抱着你我 Holding You, Holding Me》；十月馬來西亞站則邀請Jasmine張靜汶，推出馬來語版本《訂單在哪裡 Mana Doaku》，以不同語言重新詮釋歌曲中對信念與等待的想法。十一月新加坡站，守夜人與樂團Goose我鳥合作，改以後搖滾編制重唱《讓我難過的是快樂》，並重新命名為《Happiness hurts》，呈現情緒拉扯與陪伴帶來力量的另一種樣貌。

守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）

EP中也特別收錄一首全新未曝光合作，則邀請日本創作歌手XinU共同改編《漂浮到》，推出日語版本《最果てへ Till the End》。旭章分享，這次合作從選曲到演唱都十分順暢：「我們彼此很快的就抓到對方的想法，整個創作過程像心電感應一樣。」

旭章透露，多語言錄音其實是整趟計畫中最具挑戰性的部分，雖然他本身會說廣東話，但對主唱稚翎來說卻是一大考驗。旭章笑說：「有時另一位主唱稚翎自認唱對，但實際卻因語音差異變成完全不同的意思，例如廣東話歌詞『擁抱著你我』，就曾被唱成近似『擁泡』，過程鬧了不少類似的笑話。」至於馬來語與日文，旭章則形容錄音過程就像在「交換語言」，困難卻很有趣。尤其日文對他而言相對陌生，許多細微發音反覆練習仍抓不到感覺，為此還特地錄下練習影片作為花絮紀錄，他笑說：「現在其實不太敢回頭看那些影片。」

守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）

旭章也坦言，製作期間剛好同時碰上多個工作行程，加上跨語言錄音難度高，經常因為發音與細節問題反覆卡關，始終錄不到自己滿意的狀態：「有幾次真的錄到很挫折，還想過是不是不該發起這個計畫。」所幸在團員與工作夥伴的耐心陪伴與安撫下，才慢慢調整狀態撐到最後。當所有作品完成、成品正式出爐時，大家內心都非常感動，他也感性說道：「回頭看會覺得，還好沒有放棄，這些歌真的很值得。」

