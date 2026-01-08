自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

守夜人巡演同步開啟「超狂計畫」 累到崩潰想中斷

〔記者張釔泠／台北報導〕守夜人Night Keepers最新《宇宙跟我說好了：Asia Tour 四城共創》已發行，這張EP來自守夜人首次亞洲巡迴，他們邀請各地音樂人合作，並重新改編《我以為宇宙跟我說好了》專輯中的歌曲。團長WiFi旭章透露，過程中曾因跨語言錄音與製作壓力一度動念想中斷計畫；錄音時也鬧出不少語言誤會與笑話，卻也讓這趟共創計畫多了許多真實又難忘的片段。

守夜人香港開唱。（放飛音樂提供）守夜人香港開唱。（放飛音樂提供）

守夜人亞洲巡迴從去年八月香港站率先展開，先是與香港唱作歌手Manson張進翹合作，將《需要被需要》改編為粵語單曲《擁抱着你我 Holding You, Holding Me》；十月馬來西亞站則邀請Jasmine張靜汶，推出馬來語版本《訂單在哪裡 Mana Doaku》，以不同語言重新詮釋歌曲中對信念與等待的想法。十一月新加坡站，守夜人與樂團Goose我鳥合作，改以後搖滾編制重唱《讓我難過的是快樂》，並重新命名為《Happiness hurts》，呈現情緒拉扯與陪伴帶來力量的另一種樣貌。

守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）

EP中也特別收錄一首全新未曝光合作，則邀請日本創作歌手XinU共同改編《漂浮到》，推出日語版本《最果てへ Till the End》。旭章分享，這次合作從選曲到演唱都十分順暢：「我們彼此很快的就抓到對方的想法，整個創作過程像心電感應一樣。」

旭章透露，多語言錄音其實是整趟計畫中最具挑戰性的部分，雖然他本身會說廣東話，但對主唱稚翎來說卻是一大考驗。旭章笑說：「有時另一位主唱稚翎自認唱對，但實際卻因語音差異變成完全不同的意思，例如廣東話歌詞『擁抱著你我』，就曾被唱成近似『擁泡』，過程鬧了不少類似的笑話。」至於馬來語與日文，旭章則形容錄音過程就像在「交換語言」，困難卻很有趣。尤其日文對他而言相對陌生，許多細微發音反覆練習仍抓不到感覺，為此還特地錄下練習影片作為花絮紀錄，他笑說：「現在其實不太敢回頭看那些影片。」

守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）守夜人邀請XinU合作。（放飛音樂提供）

旭章也坦言，製作期間剛好同時碰上多個工作行程，加上跨語言錄音難度高，經常因為發音與細節問題反覆卡關，始終錄不到自己滿意的狀態：「有幾次真的錄到很挫折，還想過是不是不該發起這個計畫。」所幸在團員與工作夥伴的耐心陪伴與安撫下，才慢慢調整狀態撐到最後。當所有作品完成、成品正式出爐時，大家內心都非常感動，他也感性說道：「回頭看會覺得，還好沒有放棄，這些歌真的很值得。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中