娛樂 電影

古天樂被4歲女童求婚親回「等妳」 宣傳《尋秦記》掛病號澄清是小事

古天樂（左）與女主角宣萱（右）來台宣傳電影《尋秦記》。（記者潘少棠攝）古天樂（左）與女主角宣萱（右）來台宣傳電影《尋秦記》。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《尋秦記》延續經典港劇魅力，在港澳上映後創下破紀錄票房佳績。身兼總監製及主演的古天樂今（8）日暌違12年再度為宣傳電影來台，女主角宣萱也一同現身。日前傳出古天樂疑似因工作過度操勞而掛病號，他現場親自澄清其實只是小感冒，「好小的事，看過醫生就沒事了！」

《尋秦記》在港澳上映一週，累計票房突破5000萬港幣（約新台幣2億元）。古天樂表示，在智慧型手機高度普及的時代，希望透過這部作品，帶大家找回過去單純的快樂與溫度：「這部戲其實是想給大家一個回憶，回想起當年一家人一起吃飯、一起追看電視的那份溫暖。」他也透露，《尋秦記》加長版目前正在後製中，若票房再創新高，將安排上映，作為回饋影迷的方式。

除了港澳票房表現亮眼，古天樂與宣萱此次來台出席的六場見面會門票也全數秒殺。宣萱透露，上一次來台正是宣傳港劇《尋秦記》，「真的沒想過會因為這部電視劇，又把我帶回台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的。」她還點名白苦瓜蜂蜜、大腸包小腸等美食，古天樂則表示自己最想吃的是滷肉飯，但坦言已經10多年沒有吃米飯，也不再喝甜的飲料，「原來戒甜很難！」

古天樂（左）與女主角宣萱（右）來台宣傳電影《尋秦記》。（記者潘少棠攝）古天樂（左）與女主角宣萱（右）來台宣傳電影《尋秦記》。（記者潘少棠攝）

主持人曾寶儀問到古天樂是否比過去開心許多，他連連回答「有啊有啊有啊」。宣萱也笑說：「我看到你笑我就很開心，他還是一樣，但最近好像輕鬆一點了！」曾寶儀立刻接話：「因為在妳旁邊啊！」古天樂也馬上回應：「是是是是是！」不過宣萱隨即補充，古天樂其實是把她當男生看待，「你們看到的只是表面！」

驚喜嘉賓劉冠廷（右）捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身祝賀。（記者潘少棠攝）驚喜嘉賓劉冠廷（右）捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身祝賀。（記者潘少棠攝）

首映會現場還出現驚喜嘉賓劉冠廷，他捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身祝賀。由於古天樂的簽名由許多圈圈組成，常被網友笑稱像夜市販售的旋轉馬鈴薯串，劉冠廷特別發揮巧思，將薯串包成花束，祝福電影票房能像馬鈴薯串一樣一圈一圈往上，賣座長紅。

劉冠廷曾與古天樂合作懸疑電影《私家偵探》，他表示當時能與古天樂合作彷彿美夢成真，也受到對方許多照顧。得知《尋秦記》在各地都有亮眼成績，古天樂仍特地抽空來台宣傳，他一定要親自到場祝賀，並祝福電影在台灣也能票房長紅。古天樂也直言很想念劉冠廷，「我最近看到他的海報，想說跟以前都不一樣，那個髮型很帥！」讓劉冠廷當場開心道謝。

另外，日前有4歲女童公開喊話想嫁給古天樂，現場被問到是否要藉機回應時，他想了想笑說：「等妳！」宣萱聽後忍不住笑喊：「你們真的猜不到他的，他其實很幽默。」《尋秦記》明天（9日）正式在台上映。

