自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）獨自花18個月完成電影！《無名の人生》導演靠媽煮飯撐過失業

日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳。（記者胡舜翔攝）日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫電影《無名の人生》將於明天上映，導演鈴木龍也繼金馬影展後再度來台宣傳；距離上次訪台才沒多久，他笑說：「沒想到這麼快又回到這裡。」一見到桌上擺出地瓜球，直呼「很新奇、很卡哇伊」。

二次來台，鈴木龍也毫不猶豫表示：「帶著電影去過很多地方，但台灣觀眾的反應是最好的。」回憶上次在光點華山舉辦講座與簽名活動，現場超過百人排隊，讓他本人也嚇了一跳。「真的沒想過會有這麼多人。」對台灣留下深刻印象。

《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，獨自一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。（記者胡舜翔攝）《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，獨自一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。（記者胡舜翔攝）

《無名の人生》是鈴木龍也在疫情失業期間的創作，他回到仙台老家、靠媽媽煮飯支撐生活，花了18個月一人完成導演、作畫、配樂等8項工作。

電影完成後，媽媽第一次看成品「嚇到說不出話」。她原本只知道兒子「在工作」，卻不知道完成的是這樣一部作品。後來甚至主動到仙台電影院向負責人說：「我們兒子受你照顧了。」成了他創作背後最安靜的力量。

電影《無名の人生》描繪一名男子橫跨百年的無名人生。（記者胡舜翔攝）電影《無名の人生》描繪一名男子橫跨百年的無名人生。（記者胡舜翔攝）

《無名の人生》描繪一名男子橫跨百年的無名人生，片中出現「偶像練習生轉行當牛郎」的情節，其實來自他過去在酒吧打工時，聽到客人親口說的故事。他坦言，在歌舞伎廳酒吧工作的那段生活經驗，讓作品與現實感更貼近。

聊到回老家創作的第一週，他做了詳細表格安排每天進度，但只撐了一個禮拜就投降，最後回到自己的節奏，表示「我很適合深夜工作，很像在打電動，很想破關。」母親也從未要求他「一定要怎樣」，這種「放任式的支持」，讓他至今仍心存感謝。《無名の人生》明（9）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中