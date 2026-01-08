自由電子報
娛樂 最新消息

實況主赤鬼伯伯色氣滿滿 羞曝：裡面沒穿太舒服

Twitch實況主「赤鬼伯伯」自曝在家不喜歡穿內衣褲。（翻攝自IG）Twitch實況主「赤鬼伯伯」自曝在家不喜歡穿內衣褲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Twitch實況主「赤鬼伯伯」外型甜美，身材炸裂，豐滿胸部搭配蜂腰、蜜桃臀，是許多男性網友心目中的百分百身材。近日她在直播中的大膽發言更是讓人噴鼻血，她透露自己「內衣和內褲其中一件沒穿」，無論網友怎樣敲碗，她都賣足關子，就是不肯透露究竟是沒穿內衣？還是沒穿內褲？

赤鬼伯伯在直播中指出自己內衣、內褲，只穿了其中一種。（翻攝自IG）赤鬼伯伯在直播中指出自己內衣、內褲，只穿了其中一種。（翻攝自IG）

赤鬼伯伯說，自己平常在家偏好不穿內衣褲，開台直播時會穿，不過冬季的衣服很厚，所以她在選擇「要不要穿內衣和內褲」之間不斷猶豫，原因是：「因為不穿真的是太舒服了」。不過赤鬼伯伯緊接著說，這樣不是為了要引起大家遐想，畢竟穿了厚衣服之後，沒有穿內衣褲根本很難看得出來，她也俏皮說：我只穿了其中一樣喔。

赤鬼伯伯在家不喜歡穿內衣褲的原因是真的太舒服了。（翻攝自IG）赤鬼伯伯在家不喜歡穿內衣褲的原因是真的太舒服了。（翻攝自IG）

「但我也不說是哪一個，欸我不是為了讓你們幻想，我才這麼說的喔！啊你們要幻想也是可以啦，不犯法啦！」赤鬼伯伯說完之後，網友開始瘋猜：「所以沒穿內衣」？赤鬼伯伯說：「我不知道，你們自己想」。

