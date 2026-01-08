自由電子報
娛樂 最新消息

陳美鳳安養院開唱！一開口《繁華攏是夢》 現場長輩聽入迷

陳美鳳攜手紀寶如、唐玲等演藝圈好友走進大愛護理之家。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳攜手紀寶如、唐玲等演藝圈好友走進大愛護理之家。（台灣優質生命協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新年伊始寒流侵台，但安養院內卻洋溢著暖意，台灣優質生命協會理事長、被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」的陳美鳳，今（8）日攜手醫美品牌團隊，不畏低溫前往大愛護理之家進行新年探訪，用歌聲與陪伴為長輩們送上最溫柔的祝福。

陳美鳳與唐玲（左）一同與長輩互動。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳與唐玲（左）一同與長輩互動。（台灣優質生命協會提供）

陳美鳳在致詞時感性表示，平時協會除了關心獨居長輩、提供生活物資外，也很重視到各大安養機構探訪，透過音樂、陪伴與互動，讓長輩感受到被記得、被在乎，「今天看到大家一起唱歌、一起笑，就是我們最珍貴的回饋。」

陳美鳳也分享了過去探訪時令她心碎的見聞。她曾親眼見到獨居長輩睡在塌陷變形的舊床墊上，連腳下的鞋子都已破損不堪。當時她不僅心疼，更直接自掏腰包為長輩更換新床墊，並挑選防滑拖鞋，只為了讓長輩在日常生活中能「住得安心、走得安全」，感受到真實的關懷。

陳美鳳現場開唱《繁華攏是夢》，熟悉旋律引發長輩們大合唱。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳現場開唱《繁華攏是夢》，熟悉旋律引發長輩們大合唱。（台灣優質生命協會提供）

活動現場，陳美鳳親自開唱經典名曲《繁華攏是夢》，熟悉的旋律引發全場長輩大合唱。看著長輩們臉上久違的笑容，許多人感動直呼：「好久沒有這麼開心了！」此次公益行動也集結了演藝圈眾多好友，包括協會秘書長紀寶如，以及藝人唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華、張瑠瓊等人。

