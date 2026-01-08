2026丙午馬年點光明燈最佳時間出爐 攻略一次看

大溪普濟堂歡迎民眾抱著歡喜心來點燈。（資料照，大溪普濟堂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」，2026丙午馬年該點光明燈的人仔細看，最佳點燈時間、光明燈如何點、點光明燈有怎樣影響？攻略一次看清楚，如果忽略點光明燈，有可能會衰一整年喔。

「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順。常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美天主教和正教會的教堂中，也可見類似的祈福蠟燭座，讓信眾自由點燃，代表對信仰的堅定並照亮他人。

藉由點光明燈的功德，獲得神佛加持，加上廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。農曆春節時，與家人到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮，驅趕穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運。

艋舺龍山寺每年都會擠滿民眾排隊。（翻攝自臉書）

寺廟一般都會在農曆11月開放信眾登記點燈，例如艋舺龍山寺每年都會擠滿民眾排隊。以本次為例，國曆2025年12月8日開放網路報名，12月15日開放現場報名，現場往往大排長龍，民眾為了搶號碼牌，甚至拿板凳卡位，人潮「溢到馬路」，導致寬廣的雙線道變成單線道，可見信眾對點光明燈的需求與期待。

點光明燈、平安燈一般選擇在農曆正月初九日（初八深夜子時）。（資料照，天后宮提供）

●最佳安奉時間點：

安太歲：最佳時間為農曆12月24日至正月15日前。也就是國曆的2026年2月11日（週三）一直到3月3日（週二）元宵節。

●光明燈、平安燈：

一般選擇在農曆正月初九日（初八深夜子時）。不過並未嚴格限定，其他特定時間也可請廟宇安排；通常寺廟會準備清茶、四果、紅圓、麵線、財帛等供奉，當然一般時間也可以點。

●安光明燈當天廟堂會有儀式，當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。神職人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福，並將功德金寫入文疏，呈上天以邀福祉。點光明燈只需寫姓名、出生年月日、地址，不必寫時辰八字；因此不知自己八字的人也可以點光明燈，受惠程度是一樣的。

☆民俗說法僅供參考☆

