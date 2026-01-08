自由電子報
娛樂 音樂

致敬已故金融犯罪調查師陳梅慧 ！「凹與山」冒低溫開唱大咖男星也來了

〔記者張釔泠／台北報導〕電氣民謠女子組合「凹與山 Our Shame」選在2026第一個週日（1／4），在北流SUB LIVE舉辦「Hidden Album」演唱會，即便遇到冷氣團來襲，當天氣溫僅有13度，仍吸引滿場樂迷支持。演唱會還邀請到R&B男聲BRADD與吉他男神鳳小岳，鼓手Isan甚至還單挑鳳小岳進行「喝啤酒」大賽，令全場歡笑不斷。

「凹與山 Our Shame」舉辦「Hidden Album」演唱會。（SUB LIVE提供）「凹與山 Our Shame」舉辦「Hidden Album」演唱會。（SUB LIVE提供）

由小凹與Isan所組成的「凹與山 Our Shame」，是華語獨立樂壇少見的女子雙人組，去年8月發行第二張專輯《Hidden Album》，以「隱藏相簿」為主軸，大方談論手機裡的秘密與慾望，赤裸剖析每人心中的私密語言，成功戳中當今都會男女的內心深處。

凹與山順勢「Hidden Album」的概念，選在2026新年開春的第一個星期日於北流SUB LIVE舉辦演唱會，並以難得全樂團編制，讓作品更加立體化呈現。演出當天，台下擠滿爆場樂迷支持，凹與山選擇用獻給已故金融師犯罪調查師陳梅慧的《Miffy》開場，作為兩人對她至高無上的敬意。

隨後現場響起多首電氣民謠旋律，包含《Face ID》、《此刻的畢生摯愛》、《Snow in Osaka》等，都為在場注入特有帶電的音樂氣息。看到台下站滿樂迷，主唱小凹更上演浪漫橋段，從二樓高台獻唱《Hollywood Dream》，帶來濃厚的電影氛圍感。

凹與山很欣賞BRADD的聲音。（ SUB LIVE提供）凹與山很欣賞BRADD的聲音。（ SUB LIVE提供）

凹與山也邀請兩組魅力男聲當作特別嘉賓。率先登場的是過去曾在單曲《Summer Air》合作的R&B男聲BRADD，凹與山表示：「我們一直很喜歡BRADD的聲音跟創作，某次金音獎後台遇到他，就跟他毛遂自薦想要跟他合作，沒想到他立即點頭答應，也促使有了今天邀請他擔任嘉賓的機會。」

凹與山與鳳小岳同台飆吉他。（SUB LIVE提供）凹與山與鳳小岳同台飆吉他。（SUB LIVE提供）

另一組意想不到的嘉賓則是「吉他男神」鳳小岳，凹與山挑戰跟鳳小岳一起合唱專輯的浪漫主打歌 《So in love with you》，兩位女生直呼「終於圓夢跟偶像同台表演了！」鼓手Isan更笑說：「跟小岳一起同台表演其實很緊張，因為他真的長太帥，眼睛又不斷放電，很怕打鼓打到一半被他電到。」凹與山還突發奇想要跟他一起進行「喝啤酒」PK大賽，雙方在台上相互乾杯，以最快速度暢飲，再度掀起台下一波高潮，鳳小岳更笑說：「難得來當嘉賓還可以啤酒乾杯，2026的開局挺讚的！」

致敬已故金融犯罪調查師陳梅慧 ！「凹與山」冒低溫開唱大咖男星也來了凹與山和鳳小岳PK喝啤酒。（SUB LIVE提供）
☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

