娛樂 星座

2026丙午馬年犯太歲4件事必做 趨吉避凶積福清債

命理專家楊登嵙表示2026年屬馬、屬鼠兩生肖「犯太歲」；屬兔、屬牛兩生肖「偏沖太歲」。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆新年腳步將近，迎接2026丙午馬年，俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」，命理專家楊登嵙表示：屬馬、屬鼠兩生肖「犯太歲」；屬兔、屬牛兩生肖「偏沖太歲」，建議做好安太歲等4件事，才能趨吉避凶、翻轉運勢、迎接好運。

楊登嵙指出，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」。每12年值太歲一次，每6年又與太歲正沖一次，也就是每個人每6年就會犯一次太歲。太歲地位最尊、力量最大，祂「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位之吉凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

楊登嵙指出，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」、「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」，這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」建議這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

楊登嵙解釋，沖犯太歲，無論是「值太歲」或「沖太歲」都容易多繁雜事、多病痛、多破財；當然也有人因為提前注意到雜事過多，反而特別注意自己的健康、事業經營，懂得保養身體、忙中取財反而能獲取成績。

俗諺云：「太歲當頭坐,無喜必有禍；太歲出現來,無病恐破財。」建議這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。（翻攝自臉書）

「犯太歲」十之八九運勢較不穩，該如何才能趨吉避凶？楊登嵙也公布4大準則事項：

●安太歲

「犯太歲」者要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無。若來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉；由於值年太歲只有一位，故無需重複安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

●勿貪求

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施、濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

●適當休息

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多且明顯，因此要適當休息，保養身體，切勿過度操勞。

●宜保守

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此行事要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

楊登嵙也坦言，「犯太歲」不必過度擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉。而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，甚至迎來非常好的運勢！

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大body

