星座

開始排光明燈囉 2類人不能點 做錯衰整年

年初開春點光明燈，也有照亮整年運途、清掃障礙的意義。（資料照，記者花孟璟攝）年初開春點光明燈，也有照亮整年運途、清掃障礙的意義。（資料照，記者花孟璟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節下個月就要來臨，很多人早早在元旦前後就開始在廟宇卡位搶排點光明燈，祈求能安太歲、點光明、求平安。想點光明燈的民眾已經開始抽號碼牌，2026丙午年馬、鼠、牛、兔犯太歲，因此很多人也會趁機安太歲。命理專家楊登嵙指出，春節點光明燈一般會選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可以請廟方安排。楊登嵙提醒，點光明燈時，當事人最好親自到場並準備鮮花素果祭拜，廟方會寫文疏記上當事人姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

命理專家楊登嵙。（資料照，記者蔡淑媛攝）命理專家楊登嵙。（資料照，記者蔡淑媛攝）

楊登嵙表示，點光明燈適用於任何年歲身分，如果恰好逢流年犯太歲，除安太歲之外，也可另外再點光明燈，祈求前途光明、事事平安。年初開春點光明燈，也有照亮整年運途、清掃障礙的意義。楊登嵙強調，點光明燈的意義是「為活人祈福」，因此有二類人不適合點光明燈：首先是不能為死去的父母點光明燈；其次是嬰靈。

楊登嵙解釋，過世的人可以用亡靈、嬰靈的名字（名稱）做善事，幫已故者累積功德；為過世的父母祈福，也可以到廟宇請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。懷念無緣子女因為是惜緣、深情的表現，若心中有牽掛，同樣能到廟宇進行祈福，讓生者安心、亡者積福德。

如果要幫他人點燈，可以像廟宇內的神職人員依點光明燈手續辦理，這也是做功德的一種方式。

☆民俗說法僅供參考☆

