佘詩曼《新聞女王2》奪第4座戲后 激動落淚：真的很難

〔記者李紹綾／台北報導〕TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》日前於澳門盛大舉行，由佘詩曼主演的港劇《新聞女王2》成為最大贏家，一舉橫掃9項大獎，包括最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳電視歌曲，以及大灣區最喜愛劇集與男女主角等重量級獎項。佘詩曼更第四度榮登戲后寶座，再度締造TVB史上最多次封后的紀錄。

佘詩曼以《新聞女王2》拿下「萬千星輝頒獎典禮2025」最佳女主角。（翻攝自微博）

佘詩曼聽到自己獲獎的當下激動落淚，發表得獎感言時坦言：「上次獲獎感覺是自己拿的，但這次我感覺得獎的是Man姐，好像自己成為了這個角色」。隨後不忘鼓勵台下後輩，只要不放棄，都有可能創造歷史，展現十足的女王風範；作為《新聞女王2》新加入的角色，黃宗澤也憑藉劇中與佘詩曼精彩的對手戲，打破15次入圍未獲獎魔咒，首次成為TVB「雙料戲王」，他打趣說：「過去都演正義的角色，本次飾演反派就得獎，不曉得未來要不要繼續當反派。」

對於四度封后，佘詩曼昨（7日）在微博曬出笑開懷的美照，寫道：「幸福滿滿，愛你們喔！」她在頒獎禮結束後，立刻飛去工作，直到收工回到飯店，才可以躺在沙發回味一下當下的感受，當被問：「為什麼這一次好像比前年激動？」她說：「因為真的很難的嘛！」也認為「一部戲之所以動人，從來不止於一個人的演出，而在於它能悄然連接起無數個生命的片刻。感恩我遇上一班共頻的戰友，真超級不捨得！最後，想把這個獎分享給每一個為了理想，仍然選擇堅持的人，願你帶着這份力量，成為你人生獨當一面的主角！」。

黃宗澤（左）、佘詩曼（右）以《新聞女王2》分別拿下「萬千星輝頒獎典禮2025」最佳男女主角獎。（翻攝自微博）

港劇《新聞女王2》講述同業之間為求新聞與真相，彼此角力、算計上位的殘酷現實。劇情不僅延續首季的強勢節奏，更深入描寫新聞背後的權力遊戲與人性抉擇，讓觀眾再次感受到「新聞即戰場」的緊張氛圍。由佘詩曼飾演的「Man姐」文慧心離開傳統電視台、轉戰自媒體「公開平台」，劇情設計貼近當前媒體產業轉型的困境，也映照網路新媒體崛起的現況。

該劇於香港、台灣、中國、馬來西亞及加拿大等地播出後，收視與口碑表現皆受到極大關注。隨著《新聞女王2》橫掃9項大獎話，話題繼續延燒。目前《新聞女王2》每週一至週五晚間十點於台灣MOD壹綜合台播出。

