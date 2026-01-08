自由電子報
娛樂 日韓

性感歌后開告反擊！遭嗆「嫁進性犯罪家族」2酸民下場曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓「性感歌后」孫淡妃婚後捲入老公家族性犯罪風波，還遭部分網友以「嫁進性侵犯家族」等字眼羞辱，她忍無可忍提告反擊。首爾法院日前判決出爐，裁定2名網友須賠償合計50萬韓元（約1萬864元台幣），認定相關言論已構成侮辱，孫淡妃勝訴一事也隨即引爆南韓演藝圈關注。

孫淡妃（左）嫁南韓前競速滑冰國手李奎爀後，面臨被閨蜜斷交、遭外界看衰。（翻攝自IG）孫淡妃（左）嫁南韓前競速滑冰國手李奎爀後，面臨被閨蜜斷交、遭外界看衰。（翻攝自IG）

孫淡妃2021年底認愛南韓前滑冰國手李奎赫，交往約5個月便於2022年閃婚，不過婚訊卻被大部分網友看衰，原因在於李奎赫過往曾捲入爭議事件，包括1994年赴日本比賽期間涉及性醜聞，以及2016年牽連崔順實干政案，最終丟掉南韓Sports Toto冰上團總教練職位。儘管外界雜音不斷，孫淡妃仍選擇低調完婚。

不僅如此，婚禮當天孫淡妃的「閨密團」成員孔曉振、鄭麗媛、金素妍皆均未出席，外界一度盛傳「閨密斷交」，尤其孔曉振後來舉辦婚禮時也未邀請孫淡妃，讓雙方交情再度成為話題，惟當事人始終未對外說明。爭議真正引爆，則是李奎赫的弟弟、孫淡妃的小叔李奎炫，於2022年因涉嫌對未成年學生性侵未遂、性騷擾及偷拍遭依法起訴，最終被判處有期徒刑4年。

事件曝光後，相對多數的網友將矛頭轉向孫淡妃，發表具人身羞辱的留言。對此，孫淡妃也非省的燈，隨後於2022年9月提起民事訴訟，向2名網友求償2300萬韓元（約49.9萬元台幣）。首爾西部地方法院審理後，認定言論已逾越合理評論界線，判決2名網友須分別賠償30萬韓元（約6515元台幣）與20萬韓元（約4349元台幣），其所屬經紀公司7日也證實勝訴結果。

