何如芸痛斬豪門婚3年 見「婚內失戀」心碎大哭：看見自己

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元、何如芸繼《阿榮與阿玉》之後再度合作舞台劇《婚內失戀》，柯叔元在《阿榮與阿玉》中，夾在現任與前妻之間，為情所困，兩人到了《婚內失戀》則詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，也有爭吵的橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」

柯叔元在《婚內失戀》再搭何如芸，變「怨偶現在式」。（艾彼新創股份有限公司提供）

柯叔元和何如芸的緣分在二十多年前就是同一間經紀公司，20多年後因《阿榮與阿玉》重逢，他說：「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在。」何如芸表示去年合作《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，「上一次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」

何如芸曾和美侖飯店董事王敏錡維持了近19年的「豪門婚姻」，期間經歷婚變、外遇與多年的離婚官司，離婚至今3年，她光看到這部舞台劇劇本，就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭。

她曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，感性表示「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」認為這樣的劇情會讓許多婚姻中的夫妻很有共鳴。

何如芸表示自己光看到劇本，就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭。（艾彼新創股份有限公司提供）

首度演出舞台劇的何如芸對於舞台劇的演出方式有些想像和心得，她說雖然舞台劇需要彩排過非常多次，像拍戲時會先走位，可是舞台劇跟觀眾是很近距離的接觸，且是即時反應跟表演，「影視劇可以重來、可以剪接，而舞台劇在現場沒有辦法預期的情緒跟反應，是我很期待的，我有想像過，可能每一場演的都不會很一樣吧，因為要看對方給的情緒反應，還有演出當天我對這些台詞或對方有什麼不一樣的感覺，可能會有幾百種不一樣的互動場景，但就是因為這樣才很有趣。」《婚內失戀》2026年4月10日至4月26日在水源劇場演出，購票請洽OPENTIX 售票系統。

