自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）跨性別網紅愛里親上火線回答 變性「不必當兵」

擁有60.3萬粉絲的跨性別網紅愛里親上火線回覆網友提問：變性是否需要當兵。（翻攝自IG）擁有60.3萬粉絲的跨性別網紅愛里親上火線回覆網友提問：變性是否需要當兵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有60.3萬粉絲的跨性別網紅愛里2017年赴泰國完成變性手術，更代表台灣參加國際跨性別選美賽事Miss Equality World勇奪第4名。近日她拍攝影片回覆網友提問：「變性後是不是就不用當兵」？她仔細說明自己實際經歷，更表示免役判定非常嚴格。

愛里代表台灣參加國際跨性別選美賽事Miss Equality World。（翻攝自IG）愛里代表台灣參加國際跨性別選美賽事Miss Equality World。（翻攝自IG）

愛里說自己接受變性手術前就已經收到兵單，依法還是要進行兵役體檢，愛里主動向醫師說明自己正在進行荷爾蒙治療，並出示性別不安（GID）相關精神科診斷證明。當時愛里外觀已經明顯像一名女性，且在體檢現場與其他役男形成強烈對比，仍未讓她當場取得免役資格。

愛里表示，體檢醫師在審閱相關證明之後，並未直接判定免役，而是轉由軍方精神科醫師進行進一步鑑定，其中包含完整精神與心理評估程序。愛里說：想獲得免役僅僅憑先前的診斷證明不夠，最終還是要配合軍方判定流程。

愛里分享自己兵役體檢的過程。（翻攝自IG）愛里分享自己兵役體檢的過程。（翻攝自IG）

很多人都以為變性之後就能自然免服兵役，這樣說其實沒有錯，但事實上跑完一趟流程才會發現，免役本身並不是由單一條件成立。首先要重新接受鑑定，再到送件、檢查、結果出爐，這段過程並沒有明確的時間，她自己從完成相關檢查到最終正式判定免役大約經歷半年時間。再等待過程當中，愛里無法得知最後結果，承受著極大心理壓力。愛里也說，跨性別者實際面對兵役流程，不能光靠想像，實際上還是必須經過重重檢驗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中