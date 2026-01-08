（影）跨性別網紅愛里親上火線回答 變性「不必當兵」

擁有60.3萬粉絲的跨性別網紅愛里親上火線回覆網友提問：變性是否需要當兵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有60.3萬粉絲的跨性別網紅愛里2017年赴泰國完成變性手術，更代表台灣參加國際跨性別選美賽事Miss Equality World勇奪第4名。近日她拍攝影片回覆網友提問：「變性後是不是就不用當兵」？她仔細說明自己實際經歷，更表示免役判定非常嚴格。

愛里代表台灣參加國際跨性別選美賽事Miss Equality World。（翻攝自IG）

愛里說自己接受變性手術前就已經收到兵單，依法還是要進行兵役體檢，愛里主動向醫師說明自己正在進行荷爾蒙治療，並出示性別不安（GID）相關精神科診斷證明。當時愛里外觀已經明顯像一名女性，且在體檢現場與其他役男形成強烈對比，仍未讓她當場取得免役資格。

請繼續往下閱讀...

愛里表示，體檢醫師在審閱相關證明之後，並未直接判定免役，而是轉由軍方精神科醫師進行進一步鑑定，其中包含完整精神與心理評估程序。愛里說：想獲得免役僅僅憑先前的診斷證明不夠，最終還是要配合軍方判定流程。

愛里分享自己兵役體檢的過程。（翻攝自IG）

很多人都以為變性之後就能自然免服兵役，這樣說其實沒有錯，但事實上跑完一趟流程才會發現，免役本身並不是由單一條件成立。首先要重新接受鑑定，再到送件、檢查、結果出爐，這段過程並沒有明確的時間，她自己從完成相關檢查到最終正式判定免役大約經歷半年時間。再等待過程當中，愛里無法得知最後結果，承受著極大心理壓力。愛里也說，跨性別者實際面對兵役流程，不能光靠想像，實際上還是必須經過重重檢驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法