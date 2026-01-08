AV女優遭跟騷20年 佐佐木明希網路求救

日本AV女優佐佐木明希在網路上訴說自己遭跟騷20年的困擾。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優佐佐木明希透過社群平台揭露自己從年輕時就被一名男子騷擾，當時該男子要求與她發生性關係遭拒，之後竟然記恨，跟蹤、騷擾她20餘年。佐佐木明希還為此搬家，竟也無法擺脫對方，只能上網路求救，表示如果自己出事請粉絲保護她。

佐佐木明希表示自己因20多歲的時候拒絕中年男子發生性關係要求，慘被跟騷多年。（翻攝自X）

佐佐木明希日前上傳一份日本警視廳的「生活安全相談處理簿」文件，表示已與警方進行商討。她進一步隱晦指出對方是一名50多歲的男人，事情起因是「被一名20出頭的女生拒絕發生性關係，懷恨在心20多年」，佐佐木明希說男人隸屬於某個宗教團體，即使多次搬家仍然被跟蹤騷擾，還會在她住處附近散播謠言敗壞名聲，不得以的佐佐木明希只好向網友求助。

佐佐木明希已經報警處理。（翻攝自X）

已經找日本警方商討因應策略的佐佐木明希表示，自己接下來會蒐集證據並聘請律師進行下一步動作，但她仍喊話：「如果發生什麼事，我需要大家保護我」！

佐佐木明希說騷擾她的男人隸屬於某個宗教團體，即使多次搬家仍然被跟蹤騷擾。（翻攝自X）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

