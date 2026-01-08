自由電子報
娛樂 最新消息

國際影后張曼玉 傳參加《浪姐7》尬歌聲？

國際影后張曼玉嗓音獨特，被酸民稱為「地獄來的聲音」。（資料照，記者胡舜翔攝）國際影后張曼玉嗓音獨特，被酸民稱為「地獄來的聲音」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕享譽國際影壇的香港影后張曼玉嗓音獨特、低沉，加上偶爾會走音，有酸民譏諷張曼玉的歌聲是「上帝放棄的聲音」。不過，今（8）傳出她答應參加《乘風2026》（浪姐7），製作單位更為了她籌備半年，以無淘汰壓力、訂製舞台、專屬樂隊燈光團隊說服她，此說法仍未獲得張曼玉本人回應。

張曼玉傳出將參加《浪姐7》演出。（資料照，記者胡舜翔攝）張曼玉傳出將參加《浪姐7》演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

61歲的張曼玉曾早在2004年張曼玉就曾由EMI公司發行《錯過又如何》電影原聲帶英語專輯，之後她的音樂夢想也未就此止步，2015年她為電影《戀愛中的城市》創作主題曲《如果沒了你》也發表個人首張單曲《Look in My Eyes》；2019年張曼玉未正式發行的原創單曲《年輕》也在《少年可期》中首次公開演唱。

傳言指出張曼玉《浪姐7》初舞台將是爵士風格演出。（資料照，記者胡舜翔攝）傳言指出張曼玉《浪姐7》初舞台將是爵士風格演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

去年參加《浪姐6》的葉童就曾經想邀請張曼玉上節目，並指她曾組過樂隊，也參加過音樂節，我想她一定很喜歡唱跳」，今日瘋傳張曼玉將參加《浪姐7》不少網友興奮說「走音也要聽」，更有消息透露張曼玉初舞台將挑戰爵士風格演出。

點圖放大body

