呂秋遠曬「離婚500元」質疑：為何不試試這方法？

呂秋遠在社群平台曬出「離婚500元」照片。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅律師呂秋遠針對立法院法制局建議引入「離婚冷靜期」降低離婚率想法，今（8）稍早在社群發長文提出自己的看法。他曬出一張照片，表示廣告招牌都寫「離婚500元」凸顯目前離婚過於容易，不如反過頭來試試「結婚猶豫期」，並指出結婚的人少了，離婚的人也會變少，認為此法比立法院法制局建議好。

台灣2024年離婚率高居亞洲第2，立法院法制局提出報告希望能增設「離婚冷卻期（亦即離婚冷靜期）」設計，呂秋遠解釋，這代表往後要離婚，必須先等待30天到3個月時間，還要接受離婚諮商，倘若雙方仍堅持離婚，法院才會核發同意書。呂秋遠指出：「據說，這種方法在南韓實施後，有效的降低了離婚率。因此，立法院法制局建議台灣也可以仿效」，但他也提出自己的看法，認為難以理解降低離婚率的用意，並強調「畢竟不適合的人，一定強迫他們要在一起，很難符合現在憲法法院與最高法院的離婚見解」。

網紅律師呂秋遠認為設立「結婚猶豫期」遠比制定「離婚冷靜期」更能有效降低離婚率。（本報資料照）

呂秋遠建議，有個降低離婚率的好方法就是設立「結婚猶豫期」，他進一步說明，也就是兩個人如果決定結婚，可以去戶政事務所登記，而非到民政局領結婚證書，然後同樣等固定期間，例如3個月後生效，同樣，在這段「結婚猶豫期」中，雙方同樣還是同樣要上婚姻諮商課程且不得缺課，如果缺課或結婚猶豫期過後沒有到戶政事務所確認，則結婚不成立。

呂秋遠認為，與其讓很多人離婚，不如減少結婚人數，這樣才是有效打擊高離婚率的方式。

