娛樂 最新消息

陳曉東首奪影帝！超迷你頒獎典禮曝光還有大咖男星

陳曉東首奪影帝，難掩喜悅心情。（火爆娛樂提供）陳曉東首奪影帝，難掩喜悅心情。（火爆娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天王陳曉東首度奪下影帝，日前親手拿到第四屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角獎，開心笑說：「挑戰依舊，繼續 move on。」首次拿到電影相關獎項，陳曉東直言非常開心，坦言這份肯定讓他更清楚看見不足，提醒自己未來仍有突破空間。

這座獎來得有些延遲，原定舉行的頒獎典禮因火災意外取消，獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組才有空聚餐，索性補辦一場「超迷你頒獎典禮」。現場沒有紅毯、沒有流程，大家在餐桌旁互相頒獎、拍照留念，氣氛溫馨。

陳曉東與謝天華自行跟工作人員補辦頒獎典禮。（火爆娛樂提供）陳曉東與謝天華自行跟工作人員補辦頒獎典禮。（火爆娛樂提供）

謝天華近來憑《騙我一輩子》拿下第17屆澳門國際電影節金蓮花獎最佳男配角，並擔任頒獎人。他一拿起最佳男主角獎座，先「演」起重量感，笑稱獎座相當「沉甸甸」，逗得全場大笑。

輪到陳曉東接過獎座後，將獎座當成麥克風，模仿謝天華演唱《愛很簡單》的唱腔，一邊唱一邊扭動臀部，把抒情歌變成「熱舞版」，現場笑聲不斷。陳曉東事後表示，獎座拿在手上的第一個感覺只有一個字：「重！」打算放在家中最高的位置，不是炫耀，而是提醒自己別鬆懈。

