娛樂 音樂

烈酒女團跨年紅爆！不只阿妹、A-Lin 她被當成親戚不忍了

A-Lin（左）與張惠妹同台演出。（聲動娛樂提供）A-Lin（左）與張惠妹同台演出。（聲動娛樂提供）

〔記者張釔泠／綜合報導〕天后「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會封神，在網路上的熱度延燒，舞台互動不停被瘋傳，阿妹、Ａ-Lin、戴愛玲還被封為「烈酒女團」。「嘻哈界鄧麗君」葛仲珊今天忍不住說：「網路上好靠北，已經隔了一個禮拜還在傳這些。」還爆料大合照中，自己被笑虧是「遙遠來的親戚」。

葛仲珊在阿妹的號召下獻出久違8年的跨年演出。（台東縣政府提供）葛仲珊在阿妹的號召下獻出久違8年的跨年演出。（台東縣政府提供）

葛仲珊在阿妹的號召下獻出久違8年的跨年演出，唱完後被一路被攔下來，不僅被阿妹cue上台合唱《跳進來》，也被拖到慶功宴玩，她分享Ａ-Lin凌晨4點還在大唱她的《皇后中的皇后》，「那時我去7-11買的吃的錯過，但聽說就是那魯7-11姐。」

台東跨年陣容堅強，左起琟娜、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修。（台東縣政府提供）台東跨年陣容堅強，左起琟娜、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修。（台東縣政府提供）

這次的跨年演出，葛仲珊大呼是「這輩子最累但最好玩的一次」，自嘲：「但說真的跟他們混一整天感覺像混了三天三夜，哈哈，如果我是親戚一定是那種早掛找不到那種。」還說2026有個很嗨的開始，接下來得練體力到原住民的level，才能跟他們混，「哈哈，我努力一下。」

葛仲珊在社群上回憶跨年晚會點滴。（翻攝自臉書）葛仲珊在社群上回憶跨年晚會點滴。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

