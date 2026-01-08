自由電子報
娛樂 最新消息

女星危險駕駛法拉利F8 不打方向燈、紅燈滑手機遭公審

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星孫怡近日捲入交通爭議，她被拍到開著市價約1800萬元台幣的法拉利F8上路，卻出現多項危險駕駛行為，引發網友熱議。相關畫面曝光後，她於中午親自發文道歉，試圖平息風波。

孫怡。（翻攝自微博）孫怡。（翻攝自微博）

微博帳號「曉娛」釋出的影片顯示，事發地點在北京。當天孫怡從路邊準備起步，卻未打方向燈就直接左切進車道，正好有一輛計程車從旁經過，司機緊急煞車才避免碰撞。孫怡短暫看了對方一眼後，便駛離現場。接著，她又被拍到在等紅燈時滑手機，而且是雙手捧著手機、專心盯著螢幕，完全沒有注意路況，畫面讓不少網友看了直呼危險。

影片一出立刻掀起批評聲浪，孫怡隨後在微博發文致歉，坦言：「很抱歉做出了不良示範，對此深刻反思！日後一定會更加注意遵守交通規則，杜絕此類情況再次發生。」不過，網友的火氣並未完全消退，留言區湧入大量諷刺聲音，像是「姐姐一定是手太滑了才不遵守交通規則的」、「看這熟練的操作應該經常這樣吧」、「沒關係反正妳經常手滑」、「妳就繼續手滑吧！能給手滑事件也道歉嗎」、「姐姐這次道歉也是手滑嗎」、「原來會道歉啊，那手滑怎麼不道歉，莫非不是手滑是故意的」。

之所以頻頻被拿「手滑」開酸，與她去年的爭議有關。去年8月，孫怡曾在抖音推薦一支涉及女星虞書欣黑料的影片，意外助攻該影片衝破620萬次觀看，事後雖然取消推薦，卻始終沒有出面說明或道歉，當時便被網友調侃是「手滑」。如今再爆出駕駛爭議，也讓這段舊事再度被翻出討論。

