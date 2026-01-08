自由電子報
娛樂 最新消息

王瞳霸氣捐100道年菜 暖喊：不想讓任何人被遺忘

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳人美心善，響應娘家保健生技《傳愛過暖年》年菜公益募集行動，率先捐出100道年菜，號召全民一起用行動把溫暖送進弱勢家庭。

王瞳捐出100道年菜，用行動將溫暖送進弱勢家庭。（民視提供）王瞳捐出100道年菜，用行動將溫暖送進弱勢家庭。（民視提供）

王瞳捐出100道年菜。（民視提供）王瞳捐出100道年菜。（民視提供）

王瞳感性分享：「過年對很多人來說是團圓，但其實社會上有不少人，沒有那麼容易等到一桌熱騰騰的年菜。也許只是一道菜，卻能讓他們知道，自己沒有被遺忘。」她也號召大眾一同加入行動：「300元就能傳達一道心意，6道就是一桌溫暖的年菜，希望大家跟我一起，把幸福傳出去，讓更多人能安心過好年。」

王瞳也透露，農曆新年將與霸氣樂團一同帶來多場演出，陪伴大家熱鬧迎新春，讓音樂成為過年最溫暖的背景聲。她分享今年的全新工作計畫：「今年還有發行單曲的任務，目前已進入收歌階段，希望能夠趕快把好作品呈現給大家，和大家分享新的能量與感動。」無論是舞台演出、音樂創作或公益行動，她都希望透過不同方式持續陪伴觀眾，讓愛與力量在生活中不斷流動。

王瞳（右）與娘家保健生技執行長林香蘭合影，一同響應《傳愛過暖年》年菜公益募集行動。（民視提供）王瞳（右）與娘家保健生技執行長林香蘭合影，一同響應《傳愛過暖年》年菜公益募集行動。（民視提供）

長期以戲劇、歌唱陪伴大眾的王瞳，近年也透過AI女團DailyNeo，傳遞女性自我照顧與自我認同的價值。她表示：「不管站在舞台上或回到生活裡，都要先把身體與心照顧好，才能穩定輸出美與力量，也才有餘裕去關心更多人。」此次活動中，王瞳也攜手兩位AI成員「小潤」與「小皙」，親切示範年菜訂購流程，邀請大家為家人訂一桌年菜的同時，也順手為需要的人多訂一份團圓，讓公益成為每個人都能參與的日常選擇。

娘家保健生技第9度攜手鮮食家發起年菜募集行動，目標募集1萬2千道年菜，王瞳站台力挺，讓團圓不再只是少數人的幸福。（民視提供）娘家保健生技第9度攜手鮮食家發起年菜募集行動，目標募集1萬2千道年菜，王瞳站台力挺，讓團圓不再只是少數人的幸福。（民視提供）

娘家保健生技第9度攜手鮮食家發起年菜募集行動，目標募集1萬2千道年菜，王瞳站台力挺，讓團圓不再只是少數人的幸福。（民視提供）娘家保健生技第9度攜手鮮食家發起年菜募集行動，目標募集1萬2千道年菜，王瞳站台力挺，讓團圓不再只是少數人的幸福。（民視提供）

娘家保健生技執行長林香蘭表示：「《傳愛過暖年》已邁入第9年，累計送出超過10萬道年菜，陪伴上萬個家庭度過年節。這些數字背後，是一個個被接住的生活片刻。今年我們目標募集1萬2千道年菜，讓更多人感受到團圓的溫度。」她也強調，台灣正快速進入超高齡社會，健康不該是少數人的權利，娘家持續實踐SDGs目標三「健康與福祉」，從保健品延伸到餐桌、延伸到社會支持，將愛傳得更遠、更廣。

點圖放大body

