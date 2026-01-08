自由電子報
娛樂 最新消息

永和分屍案驚魂！記者目擊「無頭人影」警局前痛哭 竟是死者緊跟求助

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武主持的高點綜合台節目《震震有詞》，近日以「怨念冤氣化成形！暗示、復仇讓你知？！」為主題，邀請資深媒體人許聖梅、民俗專家一玄老師、諮商心理師林嘉歆以及林鈺恩律師，從社會案件出發，探討看似難以解釋的超自然經驗，並進一步解析其背後所牽涉的心理與法律層面。

許聖梅與一玄老師深入討論多起社會重大案件，一邊還原事件過程，一邊探究民俗觀點。（和展影視提供）許聖梅與一玄老師深入討論多起社會重大案件，一邊還原事件過程，一邊探究民俗觀點。（和展影視提供）

節目中，許聖梅分享一起發生於2022年、震驚全台的「新北永和分屍案」。一名54歲男子遭親哥哥殺害並肢解，警方僅尋獲軀幹與左腳。偵辦期間，一名長期跑社會線、被同業認為具有「天眼」體質的記者前往警局時，竟在門口聞到強烈屍臭，並目擊一團白霧逐漸成形，化作一個沒有頭顱、僅剩左腳的人影，在原地哭泣。

該名記者返社途中，感覺死者冤魂一路跟隨，希望藉由媒體協助尋回失落的手腳。數日後警方循線逮捕死者哥哥，發現他竟與殘缺遺體同處一室長達五天，最終也因監視器拍下搬運屍塊時手部滑落的畫面而讓犯行曝光。對此，一玄老師補充，民俗觀點認為冤魂難以離去，多與遺體不完整有關，傳統上會透過法師以蓮花或蓮藕象徵性「接肢」，協助亡者安息。

現場，林鈺恩律師（左）與諮商心理師林嘉歆（右）分別從法律與心理層面切入，補充社會案件對家屬與當事人的實際影響。（和展影視提供）現場，林鈺恩律師（左）與諮商心理師林嘉歆（右）分別從法律與心理層面切入，補充社會案件對家屬與當事人的實際影響。（和展影視提供）

節目也提及另一樁發生在新竹的承包商一家三口滅門命案。警方追查多日始終未有突破，然而死者母親卻長達一年多反覆夢見滿身是血的兒子，指著上方示意要拆除屋頂。家屬最終決定動工拆屋，沒想到拆除隔日警方即掌握線索，在山區成功逮捕嫌犯。更令辦案人員震驚的是，嫌犯被捕時身旁槍枝已上膛，卻完全無法反抗。事後他供稱，原本想開槍卻彷彿被無形力量制住，動彈不得。一玄老師解釋，冤魂有時會受困於建築結構，拆屋象徵「見天見地」，讓冤氣得以釋放，進而展開追索。

此外，節目也討論到日前一名23歲女性清潔隊員遭酒駕撞死的案件，家屬在事故現場進行招魂儀式，連續十次卻始終未獲聖筊。一玄老師指出，這象徵亡者怨氣仍停留在現場，尚未離去。回到法律層面，林鈺恩律師提醒，現行法規中酒駕撞死人仍未列為殺人罪，刑責上限為10年；民事賠償部分，喪葬費與扶養費多落在300萬至500萬元之間。若家屬希望爭取更高賠償，通常須透過和解途徑，並特別留意加害人是否有惡意脫產情形。

