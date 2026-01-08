正妹女星穿激貼連身裝坐棺材 超兇身材曲線被看光

Haezee黃瑋昕化身天使坐在棺材上百無禁忌 。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Haezee黃瑋昕繼《懂事得可以》MV後，再推出溫暖的單曲《OST》的MV，Haezee背著翅膀，化身為天使坐在棺材上，得知導演安排她全程坐在棺材上拍攝，她內心覺得衝擊但也感到有趣，勇於嘗試的她在現場第一次摸到和坐上棺材，她直說：「還是有一秒冒出有些忌諱的念頭，但進入拍攝狀態後就百無禁忌，全程當椅子坐！」

在Haezee的新專輯中，《OST》是核心作品，像一封寫給仍在生活裡努力發光的人的信，Haezee表示：「每個人都能為自己寫一首主題曲，一首屬於Our Story Time和Our Song Together的歌。」希望這首歌可以成為大家在失意給予陪伴的力量，在黑暗中點亮一盞燈。

MV中，她換上超級合身的銀色連身造型，背上十分有份量的羽毛翅膀，延續《我為未知活著》MV中的天使形象，不過這位天使這次是坐在棺材上，唱著歌曲，身後不斷投影出各種生活片段，Haezee表示，坐在棺材上，不是因為靠近死亡，而是因為那裡最貼近人類的脆弱與真實。

不過由於造型太過合身，加上羽毛翅膀太重，時間一久勒得她肩膀非常疼痛，但她在鏡頭前必須保持著天使般的神情，她展現意志力，完美拍攝，讓她笑著說：「真的很考驗演技。」

粉絲也敲碗Haezee能有與粉絲近距離互動和演唱的機會，她表示，一切都在籌備中，希望在過完年後能有適合的場合，好好唱歌給大家聽。

