自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜乾掉威士忌送別林光寧！張小燕、大咖天后都來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧於去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今天上午11點半在台北市懷愛館舉行追思紀念會。親友們皆身著白色服裝到場送別，包括綜藝教母張小燕、綜藝天王胡瓜、金曲歌后楊乃文、「大師兄」林智勝、陽岱鋼、林熙蕾、曾國城等人現身致意。

張小燕。（記者胡舜翔攝）張小燕。（記者胡舜翔攝）

林光寧橫跨樂手、演員、秀場主持人與秀場經紀人等領域，累積深厚資歷與人脈，辭世消息傳出後，讓不少圈內好友感到不捨。家屬為感謝親友到場送別，準備了別具心意的「回禮」，包括威士忌、茶葉，皆為林光寧生前喜愛的茶與酒。

胡瓜跟女兒小禎一起現身追思會。（記者胡舜翔攝）胡瓜跟女兒小禎一起現身追思會。（記者胡舜翔攝）

曾國城。（記者胡舜翔攝）曾國城。（記者胡舜翔攝）

綜藝天王胡瓜跟女兒小禎一起現身，他說：「氣氛不要太悲傷，大家穿白的，一起敬他的酒，祝他一日好走。」曾國城表示：「整體氣氛很好，讓我們能夠一起想念跟感恩。」

林光寧的兒子子森致詞時表示：「我爸爸這一輩子，不論在舞台上或電視上，都是讓大家開心的人，所以我們今天也希望用輕鬆的心情來送爸爸。」子森透露這三個月來，只要沒有工作，全家人就會到醫院陪伴父親，期間兩次狀況看似穩定，醫師也曾安慰家屬，最後這段時間能有更多相處的機會。

子森不捨地說：「爸爸雖然每天只能躺在床上，還是努力扮演一個好爸爸。今天換我們，要給他一個讓他開心的消息。」他也邀請現場親友，「如果忍不住的朋友，現在可以拿起音樂、茶或酒喝一杯，讓我們祝福爸爸，可以開心地雲遊四海。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中