恆春出火2/1動力火車演唱 首波400張秒殺、明還有3000張

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春人引頸期盼的「出火地質公園」將於2月1日盛大啟用！這處以「水火共生」奇景聞名的地標，動力火車演唱消息讓出火未開園先爆發搶票潮。

民眾湧入民謠館排隊搶動力火車演唱票。（記者蔡宗憲攝）民眾湧入民謠館排隊搶動力火車演唱票。（記者蔡宗憲攝）

今日（8日）恆春地區搶先釋出的400張早鳥票瞬間秒殺，不少沒搶到的鎮民扼腕。縣府交旅處緊急提醒，明天（9日）傍晚6點，KKTIX平台將準時釋出最後3000張票，想看動力火車回鄉開唱的民眾手速要快！

這座占地2.9公頃的地質公園，將由縣長周春米主持開幕，除了震撼的火光地景，更邀來金曲得主戴曉君與搖滾天團「動力火車」熱力演出。今日恆春街頭議論紛紛，不少民眾民謠館排隊，400張名額一閃即逝，足見天團與新地景的魅力。

民眾湧入民謠館排隊搶票，400張限量被搶完。（記者蔡宗憲攝）民眾湧入民謠館排隊搶票，400張限量被搶完。（記者蔡宗憲攝）

民眾湧入民謠館排隊搶票。（記者蔡宗憲攝）民眾湧入民謠館排隊搶票。（記者蔡宗憲攝）

交旅處指出，錯過首波的民眾，務必於1月9日18:00至KKTIX平台搜尋「恆春出火」索票，每帳號限索4張。出火不僅有水火共生奇觀，夜間觀星更是絕美，更承載了百年的歷史文化脈絡，邀請全台民眾在星光與火光交織的夜晚，共同見證恆春觀光新亮點。

